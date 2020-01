Dällikon will die Sozialbehörde abschaffen

Dällikon hat die Gemeindeordnung überarbeitet, die kommunale Verfassung also. Dies fordert das neue Gemeindegesetz von allen Zürcher Gemeinden bis zum Jahr 2022. Die meisten Änderungen in der Dälliker Gemeindeordnung sind zwar Formsache, da die Behörden auf eine Vorlage des Kantons zurückgreifen konnten. Doch nicht alle. Die Dällikerinnen und Dälliker haben bei der Vernehmlassung im Oktober und November Änderungsvorschläge einbringen können. Einige hat der Gemeinderat aufgenommen, andere abgelehnt. Keine Chance hatten die Anträge, die die gravierendste Änderung der neuen Gemeindeordnung, die Abschaffung der Sozialbehörde, rückgängig machen wollten.

An der Informationsveranstaltung am Dienstagabend hat der Gemeinderat die Vorlage vor rund 50 Anwesenden vorgestellt und die wichtigsten Neuerungen in der Gemeindeordnung erläutert. Da gab die Abschaffung der fünfköpfigen Sozialbehörde nochmals zu reden. Ihre Aufgaben sollen die Verwaltung und der Gemeinderat übernehmen. Damit zeigten sich am Dienstag einige – zumeist selber Mitglieder der Sozialbehörde – gar nicht einverstanden.

Neue Aufgaben gesehen

Zu diesen zählt Franziska Hauser. Sie bedauert die geplante Abschaffung sehr. «Es wurde immer gelobt, wie gut und fair wir gearbeitet haben. Letztes Jahr haben wir sogar einen Lohnerhöhung vom Gemeinderat erhalten», sagte sie sichtlich bewegt. Sie sehe zwar, dass das Tagesgeschäft der Sozialbehörde weiter zurückgehen werde. «Aber unsere Aufgabe ist eine strategische», betonte sie. Als Beispiele für künftige Handlungsfelder nennt sie das Asylwesen, die Jugendarbeit und die ältere Bevölkerung. Eine weitere Votantin gab zu bedenken: «Die Sozialbehörde ist das soziale Gewissen einer Gemeinde.» Dieses dürfe man nicht leichtfertig über Bord werfen.

Gemeindepräsident René Bitterli argumentierte mit der veränderten Situation der Sozialbehörde. «Das neue Gemeindegesetz sieht grundsätzlich vor, dass der Gemeinderat die Fürsorgebehörde ist», sagte er. Fakt sei: Die Sozialbehörden haben immer weniger Arbeit. Nicht etwa, weil die Sozialfälle weniger geworden seien oder weil es keine Fremdplatzierungen mehr gebe.

Der Grund liege in den zunehmenden Vorschriften, die den Handlungsspielraum der Behörde einschränken, und in der 2013 eingeführten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), die viele Aufgaben der Sozialbehörde übernommen hat. Der Behörde bleibe somit kaum mehr Handlungsspielraum, wie Bitterli betonte. «Bei den Normfällen ist das Vorgehen genau vorgegeben, bei Nicht-Normfällen kommen diese vor den Gemeinderat, und der entscheidet dann.»

Schwindender Einfluss

Die Aufgaben der Sozialbehörden seien nicht mehr dieselben wie vor zehn Jahren, bestätigte auch Marc Huber, der die Behörde im Gemeinderat vertritt. «Die schwierigen Fälle sind heute bei der Kesb. 80 Prozent sind reine Sozialhilfefälle, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Bei den restlichen 20 Prozent geht es eher um kleinere Dinge, die wir auf der Verwaltung oder im Gemeinderat erledigen können.»

Die Würfel sind gefallen

Bei der Vernehmlassung seien wohl Anträge für eine eigenständige Sozialbehörde eingegangen, räumte Bitterli ein, doch der Gemeinderat habe diese nicht berücksichtigt. Nun sind die Würfel gefallen und der Wortlaut der neuen Gemeindeordnung steht fest. «Wir informieren heute nur», betonte Bitterli darum, «wir können nichts mehr ändern. Sie können einzig an der Urne Nein sagen.»

Bei der Vernehmlassung kritisiert wurden auch die erhöhten Finanzkompetenzen des Gemeinderats. Laut Bitterli hat man diese nun reduziert. Als Beispiel nannte er den Kauf eines Brunnes: «Für einen Brunnen durften wir bisher bis 150000 Franken ausgeben, bei 160000 Franken wäre das Okay der Gemeindeversammlung nötig gewesen.» Der Gemeinderat hätte diesen Betrag für einmalige Ausgaben – sofern sie im Budget vorgesehen sind – auf 200000 Franken erhöhen wollen. Doch aufgrund der Vernehmlassung habe man den Betrag bei 180000 Franken festgesetzt.

Eine weitere Anregung aus der Vernehmlassung ist die beratende Gemeindeversammlung vor einer Urnenabstimmung. Diese ist als neue Bestimmung in die Gemeindeordnung eingeflossen. Damit erhalten die Stimmberechtigten die Möglichkeit, eine vom Gemeinderat erarbereitete Vorlage vorgängig zu beraten und Änderungsanträge zu stellen. «Das erhöht Ihr Mitspracherecht – was wir sehr positiv finden», so Bitterli.

Die Urnenabstimmung findet am 9. Februar statt. Bei einer Annahme tritt die neue Gemeindeordnung per 1. Juli 2020 in Kraft.