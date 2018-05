Damit die Bäume nicht verhungern

Nach dem extrem heissen Sommer des Jahres 2003 stellten die Obstproduzenten europaweit fest, dass die Hochstamm-Birnbäume, aber auch die Apfelbäume, zu serbeln begannen. Erderwärmung, Wassermangel und Luftschadstoffe machen den Bäumen das Leben schwer.

Bei den Apfelbäumen kam noch ein eingeschleppter Schadpilz dazu. «Dieser Vitalitätsverlust hielt in den Folgejahren und bis heute an», erklärt Hans Brunner. «Es findet ein schleichendes Verhungern der Bäume statt», konstatierte der Steinmaurer. Deshalb lancierte Fructus, die Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten, im Jahr 2016 das Projekt Biologische Obstbaumrevitalisierung Biorev und Biorev II.

Drei Unterländer Anlagen

Der Steinmaurer Bioobstproduzent, der auch die Obstsortenanlage von Fructus in Höri betreut, ist als Projektleiter für die Durchführung der Versuche zuständig. Wissenschaftlich begleitet wird das Biorev-Projekt vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in Frick.

So geht Hans Brunner mit Bodenimpfungen gegen den Stress der Bäume vor. Video: Cyprian Schnoz

Vor kurzem begann Brunner mit der praktischen Anwendung in drei Unterländer Obstanlagen in Oberembrach, Schöfflisdorf und Steinmaur sowie in der Höremer Obstsortenanlage. Das Projekt dauert bis Ende 2021. Die Finanzierung ist nun gesichert.

Pilze helfen den Bäumen

An einer Medienkonferenz führte Brunner gestern vor, wie die «Kraftspritze» für Bäume in Theorie und Praxis angewendet wird. Sie basiert im Wesentlichen auf die Lebensgemeinschaft von Bäumen und unterirdischen Pilzen, sogenannte Mykorrhiza. Die Pilze sind mit den Feinwurzeln des Baumes in Kontakt und versorgen diese mit Nährsalzen und Wasser. Der Baum seinerseits entschädigt die Pilze dafür mit den in der Baumkrone durch Photosynthese produzierten Nährstoffen. Diese Symbiose lässt das Wurzelwerk des Baums förmlich spriessen.

Auch bestimmte Bodenbakterien sind für einen Baum von grossem Nutzen. So binden sie Stickstoff und stellen diesen dem Baum zur Verfügung. Sie sorgen auch für die Löslichkeit von Phosphor, bauen Bodenverunreinigungen ab, haben eine antibiotische Wirkung und treten in Konkurrenz zu Organismen, die dem Baum schaden können.

Aufwendige Arbeit

Mit einer Lanze bringt Hans Brunner nun um jeden Baum herum die Mischung von Mykorrhizapilzen, Bodenbakterien, Luft und Wasser in den Boden. Den nötigen Druck für die «Bodenimpfungen» produziert ein Kompressor auf der speziell für diesen Zweck entwickelten Maschine. Unter einem Hochstämmer mittlerer Grösse sticht der Steinmaurer Obstexperte in zwei konzentrischen Kreisen bis zu 80 Mal mit der Lanze in den Boden – unter grossen Bäumen können es um ein Vielfaches mehr sein.

«Für die Behandlung eines Baums benötige ich ungefähr eine halbe Stunde», erklärte Brunner – ein aufwendiges und auch kostspieliges Unterfangen. Aber Projektbegleiter Andreas Häseli vom FiBl stellte die Aussage in Relation: «Eine halbe Stunde ist viel, doch sie ist nichts angesichts eines ganzen Baumlebens». Pro Baum finde die Impfaktion nur einmal statt.

Erfolge in Deutschland

Im nun laufenden Projekt werden jeweils im Frühjahr Bodenimpfungen vorgenommen. Im darauffolgenden Herbst werden anhand von Jahrringen, Kronendichte, Triebzuwachs und Blattgrösse die Resultate der praktischen Anwendung eruiert. Behandelten Bäumen steht immer eine Kontroll- und Vergleichsgruppe von unbehandelten Bäumen gegenüber.

In Süddeutschland werde diese Methode bereits seit zwei Jahren mit gutem Erfolg angewendet. Warum denn hierzulande dennoch Versuchsprojekte nötig sind, hänge damit zusammen, dass sich die Bodenverhältnisse von Tal zu Tal oder sogar alle paar hundert Meter ändern können. «Zudem wurden die Bodenimpfungen in Deutschland nicht unter Obstbäumen eingebracht, sondern an Allee- und Stadtbäumen», sagte der Steinmaurer Obstspezialist Hans Brunner. (Zürcher Unterländer)