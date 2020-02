Darum feierte Regensberg noch mal Weihnachten

Diese Woche ging es turbulent zu und her im Städtchen Regensberg. Schuld daran war nicht nur das Sturmtief Sabine. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fernsehen SRF drehte die Produktionsfirma Spotlight Media Productions AG den ersten Film der 4-teiligen Krimiparodie «Advent, Advent».

Sabine machte am Montag den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung – an Drehen war nicht zu denken. Der Dienstag war nass und grau und windig. Dafür zeigte sich der Mittwoch von seiner sonnigen Seite. Dankbar für diese Wetterberuhigung waren nicht nur die Filmcrew und die Schauspieler, sondern auch die zahlreichen Statisten.

Gelegenheit, vor der Kamera zu stehen

Die Produktionsfirma hatte im Vorfeld «Weihnachtsmarktbesucher» gesucht, und vor allem Regensbergerinnen und Regensberger meldeten sich zahlreich. Diese Gelegenheit wollten sich viele nicht entgehen lassen. Anmelden konnte man sich per Mail mit Namen, Alter und Foto. Dies tat auch Sarah Bachmann: «Ich wohne in der Oberburg. So einfach komme ich nicht mehr dazu, in einer Produktion als Statistin mitzuwirken.» Dieses Argument hörte man von fast allen. Aber vor allem – mitmachen, einfach weil es Spass macht.

Bevor der Spass an diesem Mittwoch für die zweite Statistengruppe von rund 20 Erwachsenen und einer Handvoll Kindern begann, versammelte sich die Truppe um 16.30 Uhr im Regensberger Höflikeller und bekam einige Instruktionen: Eine Erklärung musste unterzeichnet werden, darin auch eine Art Schweigepflicht über den Inhalt der Dreharbeiten und Anweisungen über das Verhalten am Set – nicht in die Kamera schauen und eine Aufgabe, die man hat, so lange ausführen, bis «Cut» gerufen werde.

Das Filmset begeistert die Statisten

Zuvor hatte die Kostümbildnerin noch die Outfits der Statisten überprüft. Die Kriterien: Statisten müssen möglichst unauffällig sein, dürfen keine knalligen Farben tragen. Streifen und Karos waren tabu, weil sie ein Flimmern in der Kamera verursachen.

Guten Mutes zog die Gruppe dann zum Drehort. Der Anblick des kleinen Weihnachtsmarktes verzauberte und entlockte Ahs und Ohs. Zahlreiche Lämpchen beleuchteten im Lichte des Sonnenuntergangs die roten Verkaufsstände. Über dem Dorfbrunnen leuchteten rote Lichterketten.

Der Kälte trotzen

Der Regieassistent gab den Statisten die letzten Anweisungen: «Geht an euren abgemachten Ausgangspunkt. – Gemütlich über den Platz spazieren. – Kinder, rennt umher, aber nicht zu wild.» Die Kamera auf dem Turm nahm das Ganze aus der Vogelperspektive auf. Und immer wieder ertönte «Achtung, Aufnahme» und dann das erlösende «Cut».

Ausdauer war gefragt, Szenen wurden etliche Male wiederholt, insbesondere diejenige auf der Mini-Eisbahn, die im Brunnen aufgebaut worden war. Darin hielt sich Emilia Greiner (7) an einem Eisbären fest und lief kleine Runden, bis sie von einer Polizistin unsanft weggeschubst wurde. Sie musste für ihren Filmeinsatz einen Videofilm einschicken und freute sich riesig, dass sie die kleine Rolle bekommen hatte. «Ich finde es lustig, dass ich den Stinkefinger zeigen muss», meinte sie in der Drehpause. Strahlend trotzte sie der Kälte.

Profis beheben Malheur

Ein kurzer Stromunterbruch sorgte für Aufregung – nur bei den Statisten. Die Profis behoben in aller Ruhe das Malheur, und schon bald hiess es wieder «Achtung, Aufnahme» … Die Krimiserie wird dieses Jahr zur Weihnachtszeit ausgestrahlt und sicherlich den ehemaligen Statisten einige Ahs und Ohs entlocken.