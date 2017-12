Das Vermächtnis eines Kulturförderers

­Hansueli Senn lebte bis zu seinem Tod am 9. September 2015 in Dielsdorf. Er war in seiner Wohngemeinde Primarschullehrer. Er erwies sich aber auch als kultureller Gönner. Alt-Gemeindepräsident Peter Tobler erinnert sich: «Hans­ueli Senn ist in meiner Zeit als Gemeindepräsident auf mich zugekommen und hatte sich entschieden, da kinderlos, das Kulturgeschehen in Dielsdorf zu fördern. Denn ihm lag die Kultur schon immer am Herzen.» Den ersten Kulturpreis in der Höhe von 10 000 Franken verlieh Senn 2007 an den Kulturverein Philosophe. Danach erhielten verschiedene Dielsdorfer Vereine jährlich diesen Preis. Der letzte, von Senn persönlich übergebene Preis, ging 2015 an den FC Dielsdorf.

Senn betonte in seinem Gespräch mit Peter Tobler, dass er den Kulturbegriff weit gefasst sehen­ würde. Alles, was unser Leben­ beinhalte, gehöre seiner Ansicht nach zur Schweizer Kultur, so auch die Sportvereine. In seinem Testament verfügte Senn – seine Frau starb einige Zeit vor ihm –, dass ein grosser Geldbetrag der Gemeinde Dielsdorf übergeben werden soll, mit dem klaren Auftrag, eine Stiftung zu gründen. Ziel der Stiftung: jährlich und über eine lange Zeit hinaus­, einen Kulturpreis von 10 000 Franken an eine Person, einen Verein oder eine Organisation zu vergeben, welche sich um die Kultur in Dielsdorf besondere Verdienste erworben hat.

Kulturkommissionreicht Vorschläge ein

Peter Tobler erklärte, wie es ­dazu kam, dass er Stiftungspräsident der Hansueli-Senn-Stiftung ­wurde. «Die Gemeinde fragte mich, ob ich mich dieser Sache annehmen möchte, was ich bejahte. Da das Prozedere bei einer Stiftungsgründung sehr komplex ist, beschloss man, 2016 keinen Preis zu vergeben.» Im Juni 2017 wurde die Stiftung dann gegründet. Neben Peter Tobler sitzen noch der Dielsdorfer Hans­peter Kasser und Hermann Wälti von der Kulturkommission (Kuko) Dielsdorf im Stiftungsrat. Es ist auch diese Kuko, welche dem ehren­amtlich tätigen Stiftungsrat drei Vorschläge für die Preisvergabe unterbreitet. Dieser fällt dann die letzte Entscheidung.

Der Entscheid für die erste Kulturpreisvergabe trifft dieses Jahr den Förderverein Kinder- und Jugendtheater Kunterbunt. Der Preis wird im Rahmen des Theatralischen Adventskalenders am 17. Dezember um 16 Uhr im Teatro Dalla Piazza in Dielsdorf offiziell vergeben. Das halbstündige Rahmenprogramm ist eine Überraschung.



Theatralischer AdventskalenderAn den drei Adventssonntagenvom 3., 10. und 17. Dezember(24. Dezember keine Aufführung) wartet das Theater Dalla Piazza ­jeweils um 16 Uhr mit einem Überraschungsprogramm auf. Welcher Künstler wann was aufführt, ist eine Überraschung. In diesem Jahr dabei sind: Simon Libsig, Hermann Wälti Ensemble, Theater Saft mit Gian­nina Masüger und Viviane Borsos. Die Verleihung des Kulturpreises 2017 findet am 17. Dezember anschliessend an die Aufführung statt. (Zürcher Unterländer)