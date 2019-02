Das Zythüsli-Modell steht im Gemeindehaus

Das Zythüsli ist das Wahrzeichen Schleinikons. Sein roter Turm mit dem Zifferblatt ist von fast dem gesamten Gemeindegebiet her zu sehen. Und jetzt schmückt auch noch ein Modell im Massstab 1:10 den Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung.

Als eine Art Weihnachtsgeschenk hat der Sohn des Erbauers, Patrik Stutz, das Modell-Zythüsli im Dezember der Gemeinde übergeben. Es sei zwar nirgends schriftlich festgehalten, aber er und seine Schwester erinnerten sich an den Wunsch ihres Vaters, der im vergangenen August nach einem Unfall plötzlich verstorben war. «Es war auch klar, dass er dafür kein Geld wollte», sagt Stutz. «Vielmehr wollte er mit dem Geschenk seine Verbundenheit mit Schleinikon zum Ausdruck bringen.»

Miniziegel aus Sperrholz

Patrik Stutz weiss noch, wie er als Bub dem Vater geholfen hat. Peter Stutz wäre gern Schreiner geworden. Weil er keine Lehrstelle fand, entschied er sich für Zimmermann. Seine Leidenschaft für feine Holzarbeiten lebte er aber mit dem Bauen von Modellen aus. Für das Zythüsli wurden 1000 Ziegel aus Sperrholz gesägt. «Meine Schwester bearbeitete die Kanten mit Schleifpapier», sagt Patrik Stutz. Nachdem die Einzelteile bemalt waren, setzte Peter Stutz sie auf das Dachgestell. «Dächer waren sein Spezialgebiet», erklärt er. Auch andere Miniaturbauten erhielten auffällige Überdachungen. «Meine Mutter sagte jeweils aus Spass, dass wir in Dächlingen wohnen.»

Jedes Detail ist nachgebildet

Das Zythüsli ist das einzige Modell, das Peter Stutz als real existierendes Gebäude massstab- und detailgetreu nachgebaut hat. Alle anderen sind aus der Fantasie entstanden oder haben als Hundehütte, Meersäuliunterkunft oder Dekorationsgegenstand gedient. Beim Zythüsli stimmt jede Einzelheit. Sogar das batteriebetriebene Zifferblatt zeigt die richtige Zeit an und schlägt zu jeder vollen Stunde. «Nachts mussten wir das jeweils abstellen. Es war so laut», sagt Stutz.

«Jedes Stück ist eine Einzelanfertigung. Auch die rotkarierten Tischtücher»Patrik Stutz, Sohn des Erbauers des Zythüsli

Die rot bemalten Riegel an der Fassade sind aus Eichenholz gefertigt. Sogar die Dachrinne samt Ablauf wurde nachgebildet. Vor den Fenstern hängen Blumenkistli, und auch die Läden sind liebevoll gemäss Original bemalt. Eine Treppe führt zum Eingang, davor stehen eine Braut und ein Bräutigam. Stutz weiss, dass das Zythüsli ein beliebtes Fotosujet ist für Hochzeitspaare. «Das liess mein Vater mit diesem Detail einfliessen.» Im Innern ist das Modell beleuchtet. Im oberen Stock stehen Tische und Stühle, unten sind zusätzlich eine kleine Küche und die Treppe nach oben eingebaut.

«Jedes Stück ist eine Einzelanfertigung, auch die Fellkissen, die rotkarierten Tischtücher und die Vorhänge.» Sogar der Boden sieht aus wie jener im Original. Doch statt Klinker ist es ein gemusterter rostfarbener Novilonbelag. «Das Modell besteht aus vier massiven Teilen», erklärt Stutz. «Als Ganzes ist es zu breit, um durch eine normal grosse Tür zu passen.» Und mit über 30 Kilogramm Gewicht wohl auch zu schwer, um es einfach so herumzutragen.

Nicht zum Spielen gedacht

Auch wenn das Zythüslimodell wie ein Puppenhaus aussieht, zum Spielen ist es nicht. Gemeindeschreiber Nicola Tomic musste bereits öfter Kinder und ihre Begleitpersonen darauf hinweisen, das Zythüsli nicht anzufassen.

«Wir haben im Sinn, demnächst eine Schutzhülle für das Modell machen zu lassen», sagt Tomic. Wie diese aussehen soll, ist aber noch nicht bestimmt. Was ebenfalls noch fehlt, ist eine gravierte Plakette, die auf den Erbauer Peter Stutz hinweist. Für Sohn Patrik Stutz ist es schön zu wissen, dass der Wille seines Vaters erfüllt werden konnte. Er selber wohnt seit vielen Jahren in Hallau, hat aber noch Verwandte und Freunde in Schleinikon, weshalb er die Gemeinde, in der er aufgewachsen ist, ab und zu besucht. «Dabei kann ich auch das Zythüslimodell wieder anschauen.» (Zürcher Unterländer)