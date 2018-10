Das siebte Oktoberfest ist das vorerst letzte

Schmankerl wie Hendl, Haxn, Weisswürstl und Brezn wurden an die Festbänke serviert. Dazu gab es natürlich krugweise Bier, aber auch Watter Wein. Erneut war das Seeholz Beizli am Katzensee für drei Tage in ein bayrisches Festzelt verwandelt worden. Bereits zum siebten mal luden Claudia und Stefan Ulrich dieses Wochenende ans Oktoberfäscht auf ihre «Watter Wiesn».Wir haben 2011 damit angefangen, weil wir selber gerne aufs Oktoberfest gegangen sind und dachten, das sei doch eine lässige Idee», erzählt Claudia Ulrich. Es sei eigentlich egal, welches Fest man in Watt feiere, Hauptsache es gäbe ein Fest. «Oktoberfeste war damals war wohl auch irgendwie Mode. Überall gab es sie plötzlich. Inzwischen ist es eher wieder am Abflachen.»

Ein Boom ebbt ab

Während sie letztes Jahr noch 110 Reservationen für den ersten Abend gehabt haben, seien es jetzt nur noch 70. Von anderen Veranstaltern in der Region habe sie Ähnliches gehört. Wie viele Gäste effektiv kommen, sei aber immer schwer abzuschätzen, meistens seien es zwischen 100 und 150 pro Abend.

Natürlich wurde den Besuchern nicht nur kulinarisch etwas geboten: Für musikalische Unterhaltung sorgte am Freitag der Dälliker DJ Würmli mit Schlagern, Après-Ski- und Partyhits, am Samstag spielte der Musiker Mani Partyhits.

Der Sonntag stand schliesslich ganz im Zeichen der Familie mit Kinderspielen, Basteltisch und einer Hüpfburg. Die Damen konnten in einer «Zöpfliegge» frisieren lassen; ansonsten hatten die Gäste aber selbst für passende Wiesn-Outfits gesorgt: Die überwiegende Mehrheit war in Dirndln und Lederhosen gekommen.

Wo man sich noch kennt

«Eigentlich ist es schade, dass man die Kleider nicht öfter anziehen kann und sie den grössten Teil des Jahres im Schrank hängen», meint Thomas Hubli aus Wil, Zürich. Er sei letztes Jahr zum ersten Mal zum Oktoberfest ins Seeholz Beizli gekommen und habe es «glatt gha». Der Rümlanger Pirmin Hinnen, der mitgekommen ist, fügt hinzu: «Natürlich könnten wir auch nach Zürich fahren, wo die Festzelte grösser sind, aber ich mag es eigentlich ganz gern, wenn ich auch noch ein paar Leute kenne. Hier kennt man sich und es ist gemütlich.»

Auch die 60 freiwilligen Helfer, die es braucht, um den Anlass überhaupt durchführen zu können, sind alle in eigenen Trachten erschienen. «Als wir hier zum ersten Mal gefeiert haben, sind noch die meisten in Jeans gekommen», erzählt Claudia Ulrich: «aber alle waren so begeistert, dass es im Jahr darauf schon ganz anders aussah.»

Trotzdem wird das dieses Jahr wohl zumindest vorerst das letzte Oktoberfest im Seeholz Stübli gewesen sein: «Wir haben jetzt zwei kleine Kinder, da bleibt vorerst keine Zeit mehr. Das Fest ist jedes Jahr ein riesen Aufwand: Zur Festwirtschaft kommen noch eine Woche Auf- und Abbau und natürlich die Organisation der vielen Freiwilligen.» Nächstes Jahr sei auch Watterfäscht, da wolle man sowieso kein Konkurrenzprogramm bieten. Fehlen werde ihr das Oktoberfest bestimmt trotzdem, meint Claudia Keller.

(zuonline.ch)