Defekte Steuerung führte zu vorübergehender Schliessung

Wer vergangenes Wochenende dem nasskalten Wetter entkommen und sich im Hallenbad Heuel vergnügen wollte, hatte Pech: Am Freitag vermeldete die Gemeinde auf ihrer Website, dass das Bad wegen eines «technischen Notfalls» geschlossen bleiben müsse.

«Ein Teil der zentralen Steuerung ist kaputt», sagte Gemeindeschreiber Giorgio Ciroli am Montag auf Anfrage. Da die gesamte Wasseraufbereitung davon abhänge, musste das Hallenbad schliessen. «Sauberes Wasser ist für uns ein zentrales Anliegen», so der Gemeindeschreiber. Dies sei durch den Defekt, der auf Verschleiss zurückzuführen ist, nicht mehr gewährleistet gewesen.

Hilfe aus Deutschland

Die Reparatur ist für Dienstag eingeplant. Die Firma, die das Ersatzteil liefert und einbaut, reist aus Norddeutschland an. «Danach müssen wir Messungen vornehmen und schauen, ob die Wasserqualität wieder einwandfrei ist», sagte Ciroli. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich schätzungsweise auf 7500 Franken. Das Hallenbad sollte am Mittwoch wieder in Betrieb genommen werden können.

Rohrbruch vor einem Jahr

Ziemlich genau vor einem Jahr musste das Rümlanger Hallenbad den Betrieb ebenfalls kurzzeitig stilllegen. Damals war eine gebrochene Leitung dafür verantwortlich. Diese führte dazu, dass Wasser in die Technikräume der Anlage floss. Da es dort aber Ablaufrinnen hat, durch die das Wasser abfliessen konnte, kam es zu keinen grösseren Schäden.

Jeweils zum Anfang der Sommerferien findet eine Revision des Hallenbades statt. Die letzte technische Sanierung der Anlage war gemäss der Gemeindewebsite im Jahr 2010. (krb)