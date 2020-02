Der 5000. Niederglatter ist ein Junge

Am Montagabend empfing die Gemeinde Niederglatt feierlich die Familie Freiburghaus im Gemeindehaus. Anwesend waren unter anderem der komplette Gemeinderat und Gemeindepräsident Stefan Schmid (SVP), welcher der Familie einen grossen Blumenstrauss und eine Geschenkbox überreichte.

Darin enthalten waren ein Fleischli-Gutschein, ein Kugelschreiber sowie ein Babybody. «Wir haben rund zwei Jahre auf den 5000. Einwohner gewartet», so Stefan Schmid. «Wir waren immer haarscharf vor 5000 und gingen immer wieder auf 4900 herunter».

Ein waschechter Einheimischer

Der neugeborene Laurin Olivier Freiburghaus erblickte zuhause das Licht der Welt. «Er ist ein waschechter Niederglatter», so sein Vater Philipp. Die Herkunft des Namens sei lateinisch und bedeute soviel wie «der Bekränzte» oder «der Sieger».

«Es gefällt uns hier sehr gut, Niederglatt hat Charme»



«So schliesst sich der Kreis», verkündete Schmid. Laurins Eltern Marianne und Philipp, sowie sein etwas älterer Bruder Thierry Silvan Freiburghaus freuten sich über die kleine Zeremonie. Nach der Geschenkübergabe folgte ein kurzes Fotoshooting der Familie und dem Neugeborenen.

Für Familien und Alleinstehende

Das nächste grössere Wachstum, das man in der Gemeinde in naher Zukunft erwarten würde, stünde in Verbindung mit einer Neuüberbauung im Niederglatter Zentrum, so Gemeindepräsident Stefan Schmid. «In den letzten Jahren war der Einwohnerbestand relativ stabil». Die Gemeinde sei ausserdem nicht nur für Familien, sondern auch für alleinstehende Menschen sehr attraktiv.

Obwohl Familie Freiburghaus erst seit 2016 in Niederglatt wohnt und ursprünglich aus Winterthur beziehungsweise Rafz stammt, fühlen sie sich in der 5000-Einwohner-Gemeinde zuhause. «Es gefällt uns hier sehr gut, Niederglatt hat Charme», so Marianne Freiburghaus. «Wir haben uns sehr schnell heimisch gefühlt».

Die zweifache Mutter arbeitet als Gerichtsschreiberin am Bezirksgericht Bülach, ihr Ehemann Philipp ist Gärtner in der Stadt Uster im Zürcher Oberland. «Mein Mann ist ein Landei. Er wollte unbedingt auf dem Land wohnen. Mir war jedoch wichtig, dass es mindestens einen Bahnhof gibt». So sei man auf Niederglatt gestossen.