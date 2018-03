Der Brotbaum zieht sich in höhere Gebiete zurück

Man nennt sie auch Brotbaum der Forstwirtschaft. Die Fichte, beziehungsweise Rottanne, ist mit 38 Prozent aller Bäume die mit Abstand häufigste Baumart im Kanton Zürich. So auch im Forstrevier von Daniel Dahmen. Sie ist ein dankbarer Baum.

Die Immergrüne kann unter optimalen Verhältnissen ein Alter von über 600 Jahren und eine Wuchshöhe von bis zu 60 Meter erreichen. Sie hat ein gerades, rasches Wachstum. Die meisten Forstwart-Lernenden machen mit ihr die ersten Holzhauerei-Erfahrungen, sie ist die wichtigste Baumart für die heimische Sägeindustrie und in der Baubranche liefert sie das beliebteste Holz. In vielen Gedichten und Geschichten berühmter Literaten hat sie in den letzten Jahrhunderten Einzug gehalten.

Heute befindet sich die Fichte im Rückzug. Sie wird in den nächsten Jahrzehnten in unseren Wäldern seltener werden und zum Teil sogar verschwinden. «Die Baumart, die ursprünglich in den Bergwäldern angesiedelt ist, besitzt flache Wurzeln. Dadurch gelangt sie in trockenen Phasen nicht an das notwendige Wasser», erklärt Daniel Dahmen. Dies ist vor allem in den zunehmend trockeneren Sommermonaten ein Problem. Durch den Wassermangel wird der Baum geschwächt und dadurch anfälliger für den Käferbefall und Sturmsituationen.

Verschiedene Studien zeigen auf, dass solche Trockenperioden im Sommer durch den Klimawandel zunehmen werden. Die Wintermonate hingegen werden nasser, die Temperatur steigt durchschnittlich an, die Extremereignisse wie Orkane, Hagelschläge, Starkregen und Dürreperioden nehmen zu. Der Fichte wird es dadurch im Mittelland zunehmend unwohler.

Natürliche Verjüngung

Sie ist nicht die einzige Baumart, der es so ergeht. Auch der Rotbuche gefällt das wärmere Klima und die trockeneren Böden nicht. Sie und die Fichte werden ihre Verbreitungsgrenzen längerfristig um über 500 Höhenmeter nach oben verschieben.

Für den 34-jährigen Förster ist dies kein beängstigendes Forst-Szenario: «In unserer Region fördern wir seit Förster-Generationen die natürliche Verjüngung und gestalten dadurch einen stabilen, vitalen Mischwald. Den Wald für die Zukunft.» Das heisst, der Wald zeigt den umsichtigen Forstleuten stets an, welche Flora auf welcher Bodenstruktur am besten gedeiht. Im Revier von Daniel Dahmen fühlen sich vor allem die Esche, der Bergahorn, aber auch die Eiche und die Weisstanne heimisch.

Holzhauerei verändert sich

Auswirkungen hat der Klimawandel auch auf die Bewirtschaftung. «In den milden Wintern sind die Böden für die Holzhauerei nicht mehr genügend gefroren und häufig sehr nass. Die Saison wird so kürzer. Wir beginnen deshalb mit den Arbeiten zum Teil bereits im eher trockeneren Herbst oder verschieben geplante Holzschläge auf das kommende Jahr», erklärt der Förster. Trockene, gefrorene Böden sind für die Holzhauerei ideal, denn der Bodenschutz ist für die Forstleute zentral. Der Wald wird nur auf festgelegten Rückengassen befahren oder das Holz wird immer öfter auch mittels Seilkräne oder Seilwinden von den Waldstrassen her aus den Flächen gezogen.

Seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1864 ist die Jahresmitteltemperatur in der Schweiz um etwa zwei Grad angestiegen. Und bis Ende dieses Jahrhunderts soll, gemäss Studien, die Temperatur noch weiter ansteigen.

Ist die heutige Forstgeneration demzufolge stärker gefordert als ihre Vorgängerinnen und Vorgänger? Förster Dahmen verneint. Die Forstbranche bewirtschaftet seit der Verankerung des Forstgesetzes den Wald immer mit dem Ziel, für zukünftigen Generationen einen gesunden, vitalen Wald zu pflegen und heranwachsen zu lassen. Es gibt den Blick in die zukunftsvorhersagende Glaskugel auch in der Forstbranche nicht. So hätte kaum ein Forstmann vor 50 Jahren daran geglaubt, dass sich die pflegeleichte Fichte in den regionalen Wäldern nicht mehr wohlfühlen könnte. «Aber ein Wald mit verschiedenen Baumarten und Baumgenerationen», so ist sich Daniel Dahmen sicher, «wird sich gut den verändernden Begebenheiten anpassen!» (Zürcher Unterländer)