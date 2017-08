Der Champion fährt wieder von Sieg zu Sieg

Auch diesen Sommer sammelt Pascal Carigiet die Pokale wieder reiehnweise. Vom letzten Rennen in Italien kam er mit dem vierten zurück – das Rennen in Pavia war der vierte Schritt von sechs zum Schweizermeister im Kartfahren. Das Finale Ende September findet wie der Auftakt der Saison in Wohlen (AG) statt. «Es ist die einzige professionelle Rennbahn in der Schweiz.» Drei Rennen finden in Frankreich statt, eines in Italien.

Von Kindesbeinen auf

Kartfahren ist eine Randsportart, der 21-jährige Elektriker wuchs mit ihr auf. «Mein Vater und mein Götti führen den Kart-Shop in Rümlang, den mein Grossvater gegründet hat – ebenso wie die Go-Kart Bahn hier» sagt der Rümlanger. Angefangen zu fahren hat er mit fünf Jahren. «Es war das, was ich von klein auf kannte und es mir von Anfang an gefallen hat», sagt er über sein grosses Hobby.

Mit seinem Vater als Trainer und guten Mechaniker, die ihm die Feinheiten des Fahrens beigebracht haben, kann Carigiet ohne Hemmungen aufs Pedal drücken. Der Reiz daran? Das Adrenalin natürlich. Zum einen seien die Sitze der Karts sehr tief eingebaut:« Man sitzt extrem nah am Boden, nur ein paar Zentimeter darüber, und verbunden mit der hohen Geschwindigkeit ergibt das natürlich einen grossen Adrenalinschub und macht sehr viel Spass.»

Dazu tragen auch die Hitze des Motors, das Quietschen der Räder und die Konkurrenz – natürlich bevorzugt im Rücken – bei. 130 Stundenkilometer erreicht Carigiet mit seinem Gefährt an den Rennen. «Ich fahre einen Zweigänger und das ist auch meine Kategorie an den Rennen.» Die langsameren Karts haben nur einen Gang.

Am letzten Rennen in Italien gab es neben dem Qualifying drei Rennen von zehn bis fünfzehn Runden à 1,2 Kilometer. Zehn Teilnehmer waren dieses Jahr am Start und mehrere Hundert Zuschauer. Etwas, an das Carigiet sich mit einem Lächeln erinnert, sind die jüngsten Go-Kart-Fahrer in ihren kleinen Overalls und Mini-Karts. «Die Kinder, die teilnehmen heissen ‹Micro›, sind acht bis zehn Jahre alt und sehen wirklich herzig aus.»

Neben grosser Konzentration sind für eine erfolgreiche Meisterschaften viel Kraft und Durchhaltevermögen nötig. Die «Kampfspuren» des Rennens hat Pascal Carigiet noch an den Händen in Form von zugepflasterten Blasen. «Trotz der guten Unterlage gibt es viele Schläge. Ich spüre jede Unebenheit und muss das Lenkrad wirklich fest halten», erklärt er. «Es ist unheimlich, wie fest man durch die Geschwindigkeit zu Boden gedrückt wird, und so ist es relativ anstrengend.»

Regelmässig trainieren wie früher muss Carigiet dank der jahrelangen Erfahrung nicht mehr. «Vor den Rennen fahre ich jeweils eine Woche vorher ans Training, meistens in Frankreich.» Zeit für andere Hobbies hat er neben dem Job nicht. «Ich habe früher Fussball gespielt, aber durch die Teilnahme an den Kart-Rennen hätte ich viele Spiele verpasst und so habe ich es sein gelassen und konzentriere mich nur auf das Fahren.»

Ziel WM-Teilnahme

Carigiet will natürlich den Schweizermeistertitel verteidigen und danach an die Weltmeisterschaft in Portugal im November reisen, so wie letztes Jahr. «Mit dem Schweizer Meistertitel bekommt man neben dem Pokal auch das Ticket für den «Grand Final», an dem alle nationalen Champions teilnehmen können.» Carigiet wurde im Vorjahr 36ter von 72 Teilnehmern seiner Kategorie der 15- bis 32-Jährigen. (Zürcher Unterländer)