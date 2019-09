Der Fleiss der Landfrauen wurde belohnt

Die einstigen Herren von Regensberg hätten nicht schlecht gestaunt: Da lag das halbe mittelalterliche Städtchen einen Tag lang fest in den Händen der Frauen der Landfrauenvereinigung des Bezirks Dielsdorf. Seit exakt 58 Jahren stehen diese Frauen einmal jährlich hier vor historischer Kulisse an ihren Marktständen.

Anlass dazu gibt der jeweils am letzten Septemberwochenende stattfindende Herbstmarkt. So lockten auch am vergangenen Sonntag nicht nur frische und von regionalen Produzenten gespendete Grundnahrungsmittel zum Kauf, sondern auch Brote, Zöpfe, Gedörrtes, Eingemachtes, Gestricktes und vieles mehr.

Auch Christoph Studer und seine Frau Silvia aus Fisibach geniessen einen Marktbummel bei schönstem Wetter.

Rund 500 Besucherinnen und Besucher aus der Region bewunderten die reich gedeckten Stände rund um den Brunnen. Unter ihnen auch ein der süssen Kulinarik nicht abgeneigtes Paar aus dem aargauerischen Fisibach hatte den Kopfsteinpflasterweg hinauf zur Burg unter die Füsse genommen.

So erzählten Christoph und Silvia Studer, wie sie sich je ein Stück Kirschentorte und ein Vermicelle eroberten und geteilt hätten. Die Kochkünste der Dielsdorfer Landfrauen hätten sich halt herumgesprochen, erklärten die Eheleute den Grund ihres Besuches. Da lohne sich ein Sprung über die Kantonsgrenze.

Den Herbstmarkt direkt vor der Haustür

Wer nicht so gut zu Fuss unterwegs war, durfte sich in einen bequemen Shuttlebus setzen. Dieser holte die Gäste von den verschiedenen Parkplätzen ab und brachte sie direkt zu den Marktständen - und das vor einem königsblauen Himmel.

Für Besucherin Monika Stäheli und ihre beiden Kinder Anna-Kalea und Merlin fand der Herbstmarkt sozusagen vor der eigenen Haustüre statt. Seit sieben Jahren wohnt die Familie etwas unterhalb der Burg. Heuer hatte es ihr der Stand mit den selbstgestrickten Sachen angetan, besonders gefielen ihr hier die farbige Kinderpullover. «Nun kaufen wir uns noch die selbstgemachten Knöpfli aus der Landfrauenküche», sagte die Regensbergerin und schon gehts es weiter zum nächsten Stand.

Am Stand der Buchserin Regula Tobler bestaunen Monika Stäheli aus Regensberg und ihre Kindern Anna-Kalea und Merlin die Strickwaren.

Einige Besucher zog es nach dem Verspeisen der Kuchenstücke hinauf auf den Schlossturm. Gegen einen Obulus von einem Franken gelangte man zur inwendigen Treppe. Das Panorama belohnte diejenigen, welche diesen «Verdauungsspaziergang» an luftiger Höhe wagten, mit einer einmaligen Fernsicht.

Landfrauen im Dienst für Hilfsbedürftige

Sehr zufrieden vom grossen Publikumsaufmarsch zeigten sich Pia Schellenberg, Präsidentin der Landfrauenvereinigung des Bezirks Dielsdorf, und Vorstandsmitglied Vreni Gujer. Beide fanden, dass sich dieses Jahr viele junge Menschen unter den Gästen befunden hätten und dass es ein generationenübergreifendes Fest sei.

Vor dem Eingang des Schlossturms konnten sich die Martkbesucher an einem Infostand ein Bild über das Vereinsjahr der fleissigen Landfrauen machen. 1100 Mitglieder zählen zu jenen des Bezirkes Dielsdorf. Unter anderem unterstützen und fördern sie gemeinnützigen und sozialen Institutionen. (mst)