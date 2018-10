Der Imker-Pionier aus dem Zürcher Unterland

Bereits seit längerem hegten die Verantwortlichen von BienenSchweiz, dem Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz, die Idee, einen vom Bund anerkannten Bildungslehrgang für Imkerinnen und Imker zu institutionalisieren.

Nach umfangreichen Vorbereitungsmassnahmen konnte im Jahr 2014 der erste Lehrgang in der Deutschschweiz gestartet werden.Das Interesse an dieser eidgenössischen Imkerlehre war enorm: Für die 24 zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze des ersten Lehrgangs bewarben sich nicht weniger als 160 Bienenhalter aus der ganzen Deutschschweiz. Per Losentscheid wurde die erste Lehrklasse bestimmt. Dabei fiel das Losglück auch auf den Niederglatter Marcel Hürlimann – den einzigen Glücklichen aus dem Zürcher Unterland.

Schon länger gesucht

«Ich hatte mich schon längere Zeit in Deutschland und Österreich nach einer solchen, vertieften Imkerausbildung umgesehen, bevor sich im Jahr 2014 diese Möglichkeit erstmals in der Schweiz ergab», sagt Imker Hürlimann. Also fuhr er mit seinem Imkerkollegen Olivier Adolph aus Zürich nach Zollikofen, wo die Auslosung der Teilnahmeberechtigten am Schluss eines langen, aber lehrreichen Imkereitages erfolgte.

«Ich dachte mir, bei 160 Anwärtern hast du eh keine Chance, ausgelost zu werden. Ich wollte mein Bewerbungsformular gar nicht abgeben, aber mein Imkerkollege nahm es mir weg und warf es ein mit der Bemerkung, dass wir unser Glück versuchen sollten, wenn wir schon da seien», erklärt der Niederglatter lachend. Und siehe da: «Olivier hatte ein Goldhändchen; nicht nur ich wurde ausgelost, sondern er selber auch gleich.»

Intensive Ausbildung

Die Ausbildung für den staatlichen Imkerausweis ist modulartig aufgebaut und geht über 27 intensive Ausbildungstage. Vier der fünf Module werden mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen. Das fünfte Modul zum Thema Bienengesundheit wird unter anderem bei Lehrgangsabschluss mündlich geprüft. Die Ausbildung erstreckt sich über knapp vier Jahre.

Parallel zum Kursprogramm schreiben die Absolventinnen und Absolventen des Bildungslehrganges eine Diplomarbeit, welche an der Schlussprüfung vertreten werden muss (siehe Kasten). Neben den Kurstagen müssen zusätzlich rund 70 Tage in Selbststudium, Erarbeiten der Leistungsnachweise und Verfassen der Diplomarbeit investiert werden. Zur Ausbildung wird nur zugelassen, wer auch selbst Bienenvölker hält und eine Praxiserfahrung von mindestens drei Jahren aufweist.

Marcel Hürlimann schwärmt, wenn er vom vierjährigen Bildungslehrgang für den staatlichen Ausweis erzählt. «Der Kursstoff war zwar ziemlich happig und der Lehrgang intensiv. So ein Ausbildungstag begann oft morgens um 7 Uhr und dauerte bis abends um 23 Uhr», sagt der Imker. Aber der Unterricht sei «top spannend und der Schulstoff traumhaft» gewesen. «Das ging richtig in die Tiefe», betont Hürlimann. Nebst der guten imkerlichen Praxis standen da zum Beispiel auch Lektionen auf dem Programm wie die Bewertung von Honigproben. Bei der Honiganalyse sei es zu- und hergegangen wie bei den Weinexperten.

Kongress der Imker

Ende September konnten nun die ersten 20 Honigbienenhalter – 4 Frauen und 16 Männer – nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ihr staatliches Diplom am 90. Kongress deutschsprachiger Imker in Amriswil entgegennehmen. Der Kongress stand unter dem Motto «Mit guter Imkerpraxis in die Zukunft». Über 2000 Interessierte besuchten an den drei Tagen die Fachvorträge und die Ausstellung.

Inzwischen starten in der Deutschschweiz jedes Jahr zwei Lehrgangsklassen mit je 24 Teilnehmenden. Im Ausland existieren schon lange staatlich anerkannte Bildungswege für Imkerinnen und Imker. Mit dem eidgenössischen Lehrgang wurde nun auch die Schweizer Lücke geschlossen. Der staatlich anerkannte Lehrgang bilde eine gute Ergänzung zu den bereits länger bestehenden vereins- und verbandsinternen Aus- und Weiterbildungen, sagte Mathias Götti Limacher, der Präsident von BienenSchweiz an der Diplomfeier der staatlich anerkannten Imkerinnen und Imker.

Bienen im Schaukasten

Hürlimann begann seine Imkerkarriere im Jahr 2005 nach einem Besuch des CD-Centers in Dielsdorf. Der Imkerverein Bezirk Dielsdorf war dort mit einem Bienen-Schaukasten präsent. Das habe ihn so fasziniert, dass er kurze Zeit später den zwei Jahre dauernden Imkergrundkurs absolviert habe. Bei Niederglatt hatte der heute 53-Jährige das Glück, ein Bienenhäuschen bauen zu können – und zwar an einem idyllischen Standort, wo sich früher bereits ein Bienenhaus befunden hatte, das aber abgebrannt war. Heute betreut er dort ein Dutzend Bienenvölker.

Dass das vor einigen Jahren massiv gestiegene Interesse an der Bienenhaltung weiterhin anhält, zeigt sich auch an den jeweils zwei Jahre dauernden Grundkursen des Bienenzüchtervereins Bülach und des Imkervereins Bezirk Dielsdorf. Auch die beiden nächsten Grundkurse sind bereits praktisch ausgebucht. (Zürcher Unterländer)