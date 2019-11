«Der Onlinehandel stellt keine Konkurrenz für uns dar»

Im Interview erklären Vereinspräsident Hans Hofmann und Marktstandkoordinatorin Kati Stettler, wie sie dies geschafft haben.

In Zeiten des Onlinehandels ist die Frage legitim: Warum sollte man einen Weihnachtsmarkt besuchen, wenn Geschenke per Mausklick nach Hause geliefert werden?

Kati Stettler: Die Leute kommen wegen der ganzen Atmosphäre: Die Dekoration, die Lichter, man kann Geschenke kaufen, die von Hand gemacht sind, sich inspirieren lassen – und am Abend gemütlich zusammensitzen. Das ist sympathisch.

Hans Hofmann: Ob der Internethandel eine Konkurrenz darstellt, habe ich mir gar nie überlegt. Aber ich sehe, dass bis zu 300 Menschen gleichzeitig unseren Markt besuchen. Das zeigt, dass das Interesse nach wie vor da ist. Wir haben Erfolg; deshalb denke ich, dass das Web keine Konkurrenz für uns darstellt.

Dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich. Erst vor vier Jahren hat sich das alte Organisationskomitee aufgelöst, Sie haben übernommen und den Markt wiederbelebt. Wie haben Sie das gemacht?

Hofmann: Lieblosigkeit war der Grund, weshalb der Markt nicht mehr lief. Man stellte ein paar Tische auf, ein paar verdorrte Christbäume daneben, und beleuchtete das Ganze mit Neonlicht. Der Markt findet ja in der Turnhalle statt.

Stettler: Neonlicht bleibt bei uns ausgeschaltet, dafür ist alles mit Lichterketten beleuchtet. Und von den Standbetreibern verlangen wir, dass sie ihre Stände zusätzlich dekorieren und beleuchten. Die Atmosphäre wird so warm und einfach wunderschön! Und: Damit sich die Leute nicht direkt in der Beiz verstecken wie früher, lenken wir sie zuerst auf eine kleine Runde durch den Markt. Seither wächst der Markt stetig.

Woran machen Sie dieses Wachstum fest?

Stettler: Wir haben dieses Jahr erstmals alle Stände besetzt, einigen Ausstellern musste ich sogar absagen. Die Nachfrage ist da, also sind wir auf dem richtigen Weg. Ausserdem haben wir am Anfang nur gerade eine Turnhalle gefüllt, heute sind es zwei Turnhallen, der Singsaal und der Eingang. Wir haben mit sieben Ständen angefangen, dieses Jahr sind es knapp 40.

Hofmann: Wir geben uns ausserdem Mühe, ein Programm für die ganze Familie aufzustellen. Für Familien mit jüngeren Kindern gibt es am Samstagmorgen Bastelmöglichkeiten, der Samichlaus kommt zu Besuch, und am Freitagabend spielt die Niederglatter Jugendband Adventslieder – das heisst, deren Eltern, Göttis oder Grosseltern haben neben dem Gastrobetrieb einen weiteren Grund, an den Weinachtsmarkt zu kommen.

Was können sich Besucher und Besucherinnen dieses Jahr alles anschauen?

Hofmann: Getöpfertes, Genähtes, Leuchtkugeln für den Garten, Weihnachtsguetsli und gebrannte Mandeln, Krippenfiguren, Geschenke – es sind so viele verschiedene Aussteller, das kann ich kaum aufzählen. Wir freuen uns auf den diesjährigen Adventsmarkt, und er liegt mir auch persönlich am Herzen. Ich habe viele schöne Stunden dort verbracht – auch früher, als der Anlass noch eher einem Oktoberfest ähnelte als einem besinnlichen Markt.