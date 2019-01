Der erste Kontakt mit der Berufswelt

Angefangen hatte der Berufswahlabend von Montag mit einem Sketch auf der Bühne des Gemeindesaals Petermoos in Buchs. Drei Lehrlinge des Landtechnikbetriebs Robert Aebi aus Regensdorf demonstrierten anhand zweier fiktiver Bewerbungsgespräche, wie man sich möglichst souverän in einem Interview präsentieren soll - und wie nicht.

Während der erste Kandidat sich offenbar bestens vorbereitet hatte, indem er sich zum Beispiel gut über die Firma vorinformiert hatte, trat der zweite Kandidat von einem Fettnäppfchen ins andere, was jeweils bei den 500 Anwesenden im Publikum grosses Schmunzeln auslöste. So gab der Bewerber von Anfang an etwa die linke Hand, duzte sein Gegenüber und antwortete auf die Frage nach den Hobbys mit «Chille, Game und Döner holen».

Die Qual der Wahl

Bevor sich der Grossaufmarsch von hundert Zweitklässlern der Sekundarschule Petermoos und weiteren hundertfünfzig Schülerinnen und Schülern aus Regensdorf sich zu den Vorträgen der Lehrlingsbetriebe wieder etwas verteilte, ermutigte sie die langjährige Schulpflegepräsidentin Marlise Fahrni, nach den Sternen zu greifen. «Wer die Wahl hat, hat oft die Qual», sagte sie in ihrer Begrüssungsrede.

Damit zeigte sie Solidarität mit den Jugendlichen, die zum Teil vor schwierigen Entscheidungen stünden. «Schliesslich stellen sie nun die Weichen für ihr weiteres Leben», sagte etwa die 31-jährige Sekundarlehrerin Sara Lee. Sie war eine der vielen Lehrpersonen, die an diesem Abend in den Zimmern der Vorträge Aufsicht hatten. Kurz bevor sie dem Referenten Jens Nickel das Startzeichen gab, wünschte sie ihrem 14-jährigen Schüler Dimitri Lavrynenko viel Glück und forderte ihn auf, viele Fragen zu stellen.

Im selben Zimmer wie Lee sassen die Zweitklässler Carmen Fausch und Steven Wolf aus Regensdorf. Beide sind 14 Jahre alt und träumen von einer ähnlichen Karriere, die sich dann aber doch spezialisieren lässt. Während Carmen Mediamatikerin, werden möchte, zieht es Steven ins Reich der Informatik. Nachdem der Referent, Ingenieur Jens Nickel, das Berufsbild der Informatikers in seiner Firma Itelligence AG aufgezeigt hatte, waren die Schüler an der Reihe. So warf der IT-Spezialist die Frage in den Raum, wer denn schon tiefer ins Herz eines Computers geschaut habe.

Steven zögerte kurz, doch dank eines kleines Seitenhiebs seines Vaters begann er zu erklären, dass er zuhause verantwortlich sei für alle IT-Belange, wenn seine Eltern nicht mehr weiter wüssten. Ausserdem hat er kürzlich einen alten Computer zerlegt, und diesen dann wieder zum Laufen gebracht. «Das sind Paradebeispiele von jungen, angehenden IT-Profis», sagte Jens Nickel. Wichtig sei neben dem Interesse an der Technik auch die Motivation, jeden Tag etwas Neues zu lerne.

Hilfe von den Brüdern

Angesprochen auf die Vorbereitung auf den heutigen Berufswahlabend antwortete Carmen Fausch, dass sie den mitgebrachten Lebenslauf noch von ihren beiden grösseren Brüdern habe prüfen lassen. «Die sagen mir schon, wenn etwas nicht stimmt», erklärte Carmen. Es sei ein grosser Vorteil für sie, von den Erlebnissen der beiden Brüder zu lernen. Von ihnen habe sie auch den Tipp bekommen, zu jedem Gespräch eine Mappe mitzunehmen, weil das beim Gegenüber auf ein gutes Echo stosse. Schliesslich sei es auch wichtig, sich gut zu kleiden.

(Zürcher Unterländer)