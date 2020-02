«Deutschland sucht den Superstar» – in Regensdorf

Die Pappfigur Dieter Bohlens steht in Lebensgrösse neben dem Zelteingang. Wenige Meter entfernt vom Vater aller Talentsucher macht sich ein Mädchen mit der Startnummer 110 parat. Stundenlang hat sie gewartet. Jetzt holt sie Luft und tritt ins Licht der Scheinwerfer.

«Ich bin zehn Jahre alt und komme aus Neerach in der Nähe von Zürich», erklärt sie Otto Nitschke, dem Talent-Scout aus Berlin. «Ok. Bitte. Ich bin Lehrer Müller und du die Schülerin», sagt dieser, schnappt sich das Mikrofon und legt los. Er verstehe das Problem nicht, donnert er. «Ich dich mobben? Was ist eigentlich los mit dir!», brüllt er, dass die Lautsprecher nur so pfeifen. «In der Schule ist mir immer übel. Sie sind unfair», klagt das Mädchen. Dabei streckt sie ihr Kinn keck in Richtung Herr Müller. Zwei Minuten kämpft die Kandidatin. Rund 50 Menschen schauen zu. An der Fotowand nebenan, stellt sich Melinda Hunzikers 14-jährige Schwester Sarina in Pose. «So ab und zu ein Shooting wäre super», sagt die Gymi-Schülerin.

Melinda nimmt Gesangs- und Tanzunterricht. «Ich will Schauspielerin werden. Unbedingt», sagt sie. Im Zürcher Unterländer las sie von der öffentlichen Talentsuche. «Es ist mir schon klar, dass ich mich beim öffentlichen Casting grauenhaft blamieren oder vom Talent-Scout eines auf den Deckel bekommen könnte. Egal. Ich muss es wagen. Und wenn es nicht klappt, arbeite ich beim Zoll in Australien», sagt sie und legt ihren Finger über die Lippen als Otto Nitschke sich anschickt, sein Urteil zu fällen. «Viele Kandidaten haben Dialoge oder Lieder mitgebracht und ein Schauspieler übt seine Rolle mehrere Monate. Du aber hast Freestyle gespielt. Selbstsicher. Cool gemacht», sagt er.

«Cool, aber leider nein»

Nicht immer ist Otto Nietschke so freundlich. Im Laufe des Abends wird er auch sagen: «Du hast eine Schlaftablette geschluckt», oder «diesen Song kannst du in die Tonne klopfen», oder «ich will dich nicht fertigmachen. Aber während deines Auftritts habe ich mir überlegt, eine Wurst zu holen.» Seit zehn Jahren holt Nietschke mit seinem 34-jährigen Sohn Marcel in Deutschland, Österreich und der Schweiz Nachschub für die Macher der Quotenhits. Wer sich eignet, darf in TV-Shows, Castingformaten oder gleich beim Film einsteigen.

In Regensdorf geht es zunächst einmal folgendermassen: Man lässt sich ablichten und zeigt sein Talent. Das Ergebnis wird dokumentiert. Die Daten landet neben Namen wie Roman Polanski und George Clooney im Archiv der UFA-Film und dann könnte es sein, dass eines Tages ein Produzent anruft.

9 von 127 bleiben im Rennen

Auf einen Anruf wartet Melinda nicht alleine. Aus Bachenbülach kommen der ausgebildete Stuntman und Kampfsportler René Maier, sowie Daniel Pticek, Kandidat bei der Bachelorette 2016. «Papi hats super gemacht. Er kommt sicher zum Film», sagt dessen fünfjährige Tochter Levanah. Weitere Teilnehmer kommen aus Zürich, Solothurn, Glarus und dem Wallis.

«Die Schweizer sind immer speziell kreativ und bestens vorbereitet. Grosse Klasse», zieht Otto Nitschke Bilanz. Von den 127 Teilnehmenden bekamen 4 eine Empfehlung fürs RTL-Supertalent, 4 für «Deutschland sucht den Superstar» und einer für SOKO-Leipzig, die Krimiserie welche UFA Fiction für das ZDF produziert. Melinda ist nicht dabei, doch sie sagt: «Egal. Erfahrung habe ich gewonnen. Ich mache weiter.»

Weitere Castings der UFA Talentbase: Samstag, 29. Februar, Shopping Arena St. Gallen; Samstag, 16. Mai, Mall of Switzerland Ebikon; Samstag, 8. August, St. Jakob-Park Shopping Center Basel.

