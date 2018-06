Die FCZ-Fahne ist zurück

Gabriele Leimbacher ist glücklich und dankbar. Seit zwei Wochen hatte sie ihre FCZ-Fahne vermisst (Ausgabe vom Mittwoch). Vor drei Tagen lag der Fan-Artikel wieder bei ihr im Briefkasten. «Ich sass gerade zu Hause im Büro, als ich hörte, wie jemand den Briefkasten öffnete und danach wieder zumachte», erzählt sie. Sofort sei sie zum Fenster geeilt, um zu schauen, wer vorbeigekommen sei. «Ich sah nur noch, wie ein Junge auf seinem Velo davonradelte.» Als sie den Briefkasten öffnete, lag dort die unversehrte Fahne.

Fahne ist ein Andenken an den verstorbenen Ehemann

Der Fan-Artikel des Zürcher Fussballklubs ist für Gabriele Leimbacher von grosser Bedeutung. Die Fahne war ein Geburtstagsgeschenk, das ihr Mann im vergangenen September zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekam. Nur drei Monate später ist er verstorben.

Während der Wintermonate hatte sie die Fahne, die am Mast vor ihrem Haus hing, eingezogen und drinnen aufbewahrt. Auf Wunsch von drei Schülern montierte Leimbacher die 150×150 Zentimeter grosse Fahne vor zwei Wochen wieder. Dort hing sie aber nur für kurze Zeit: Nach zwei Tagen wurde sie von Unbekannten gestohlen.

Gabriele Leimbacher wandte sich danach an die Redaktion des «Zürcher Unterländers» in der Absicht, einen öffentlichen Aufruf zu lancieren. Mit Erfolg: Noch am gleichen Tag, an dem der Artikel erschienen ist, lag die Fahne im Briefkasten. «Ich bin froh, dass ich das Erinnerungsstück wieder habe.» (zuonline.ch)