Die Gemeinde setzt auf privaten Anbieter

Buchs. In Buchs entsteht seit Januar 2017 die Senevita Mülibach mit 18 Alterswohnungen und 81 Pflegeplätzen. Die Fertigstellung ist auf Frühjahr 2019 geplant. Damit Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde nicht länger auswärts in einem Pflegeheim unterkommen müssen, hat der Gemeinderat mit der privaten Senevita eine Leistungsvereinbarung ausgearbeitet. Diese ist über 30 Pflegeplätze abgeschlossen worden und deckt den heutigen und künftigen Bedarfe an Pflegeplätzen ab.

Gemeinde nimmt Einfluss

Zu einem finanziellen Engagement der Gemeinde aufgrund der Leistungsvereinbarung kommt es nicht. Wenn Einwohner in der Senevita einziehen, werden die gesetzlichen Pflegebeiträge in Rechnung gestellt und allenfalls Zusatzleistungen ausgerichtet. Eine weitere Kostenübernahme wie beispielsweise eine Defizitgarantie fällt nicht an.

Die Gemeinde wird mit zwei Vertretern in der Betriebskommission Einsitz nehmen. Damit ist gewährleistet, dass sie auf Entwicklungen im Pflegebereich Einfluss nehmen kann.

Die Senevita-Zimmer bieten den Bewohnern die Möglcihkeit, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Sie entscheiden, wann und wieviel Unterstützung sie in Anspruch nehmen möchten. Allen wird ein lebenslanges Wohn-, Betreuungs- und Pflegerecht garantiert, das alle Pflegestufen beinhaltet. Falls erforderlich, können die Bewohner einer Wohnung innerhalb der Senevita in ein Pflegezimmer umziehen.

Dielsdorf bleibt vorderhand

Zurzeit befinden sich gegen 25 Einwohner im Pflegezentrum Dielsdorf und im Alters- und Pflegeheim Regensdorf. Diese hätten die Möglichkeit, so bald die Senevita Mülibach bezugsbereit ist, zu wechseln. Ein Zwang dazu besteht nicht. Seit Einführung des Pflegebeitragsgesetzes ist die freie Wahl der Pflegeinstitution möglich. Die Gemeinde muss sicherstellen, dass innert 24 Stunden ein Pflegeplatz bereitgestellt ist. Dies wird von der Senevita Mühlebach künftig garantiert.

Die Gemeinde ist am Pflegezentrum Dielsdorf im Rahmen einer Zweckverbandsmitgliedschaft beteiligt. Diese soll vorderhand beibehalten werden, da sie den Buchsern einen raschen Zugang zu Pflegeleistungen garantiert, solange die Senevita Mülibach noch nicht bezugsbereit ist. Der Gemeinderat wird nach Inbetriebnahme die Situation prüfen und entscheiden, ob ein Austritt aus dem Pflegezentrum Dielsdorf sinnvoll ist. Das letzte Wort in dieser Frage haben dann die Stimmbürger von Buchs.

Kündigung für Regensdorf

Mit dem Alters- und Pflegeheim Regensdorf besteht ein Anschlussvertrag. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Vertrag per Ende Jahr zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträft fünf Jahre. Personen, die sich zum Zeitpunkt des Austritts der Gemeinde respektive während der fünfjährigen Kündigungsfrist im Alters- und Pflegeheim Regensdorf aufhalten oder dort einziehen werden, haben nichts zu befürchten. Sie können dort bleiben oder ziehen nach Eröffnung der Senevita Mülibach um. Mit dem Austritt aus dem Alters- und Pflegeheim Regensdorf reduziert sich für die Gemeinde das zusätzliche finanzielle Risiko für weitere finanzielle Engagements, wie beispielsweise Renovationen und Erweiterungen. (red)