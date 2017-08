Die Gemeinde will – die Schule nicht

Für die knapp 40 Schulkinder im kleinen Bachs ist eine Schulgemeinde mit eigenen Strukturen zuständig. Dies sei ineffizient, befand Gemeindepräsident Emanuel Hunziker anlässlich der Informationsveranstaltung vom Montag. «Eine Einheitsgemeinde würde die Schulpflege entlasten, damit sie sich vermehrt ihrem Kernthema, der Bildung widmen kann», erklärte Hunziker.

So könnten etwa Bereiche wie Liegenschaften oder Finanzen. Der Gemeinderat befürwortet die Vorlage, über welche am 24. September an der Urne abgestimmt wird. Im ersten Schritt geht es um die Erheblichkeitserklärung. Nach Annahme der Vorlage würden sich die beiden Gremien ans Ausarbeiten der Strukturen machen, über die später nochmals abgestimmt würde.

Sollte es denn so weit kommen. Denn gar nicht angetan von der Idee ist die Primarschulpflege selber. Statt Entlastung befürchtet sie Mehraufwand an allen Fronten. «Der Fusionsprozess könnte die Behörden Monate bis Jahre beschäftigen», sagte Schulpräsidentin Marianne Sharif. Dabei hätten die Verhandlungen rund um die kürzlich gescheiterte Fusion der politischen Gemeinden im Bachsertal bereits über lange Zeit Energien gebunden.

Man habe lange zugewartet mit Projekten wie etwa der Überarbeitung der Informatik, weil man nach der Fusion alles wieder hätte anpassen müssen. Zudem würde das Arbeitspensum mit der Einbindung des Schulpräsidiums in den Gemeinderat steigen, glaubt Sharif. «Man müsste sich mit sämtlichen politischen Geschäften auseinandersetzen.»

Mehr Synergienbei Schulfusion

Ausserdem erachte die Schulpflege einen Zusammenschluss mit benachbarten Schulgemeinden als sinnvoller, ergänzte Schulpfleger Lorenz Forster. Eine Primarschulgemeinde Stadlerberg mit Bachs, Stadel, Weiach und Neerach ist seit Längerem ein Thema.

Man erhofft sich davon Synergien, etwa bei Aufgaben wie Begabten- oder integrativer Förderung. Gemeindepräsident Hunziker hält eine Fusion unter den Schulgemeinden jedoch aus steuerlichen Gründen nicht für sehr realistisch. Neerach müsste seinen Steuerfuss markant anheben, was bei einer Abstimmung kaum Chancen hätte, gab Hunziker zu bedenken.

Das Anliegen einer Einheitsgemeinde wurde von Thomas Meier in Form einer Einzelinitiative aufs Tapet gebracht. Hintergrund waren diverse Vorkommnisse in der Schule, mit denen der ehemalige Elternforum-Vertreter unzufrieden ist. Sollten sich die Bemühungen rund um eine Gesamtschule Stadlerberg konkretisieren, erwägt Meier aber, die Initiative zurückzuziehen – falls dies der fortgeschrittene Prozess überhaupt noch zulässt.

(Zürcher Unterländer)