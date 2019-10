Die Kunst, die Niederglatt zu bieten hat

Die Künstlerin Pipilotti Rist sagte einmal: «Kunst ist nötig, damit wir einander in die Köpfe schauen können; damit wir nicht allein in unserer Haut bleiben.» Kunst, begriffen als etwas, das Gemeinschaft und Verständnis füreinander schafft: Das läuft allenfalls dem Bild der alleine im Atelier wirkenden Kunstschaffenden zuwider – doch es trifft zu, sobald Kunst, Künstlerin und Betrachter aufeinandertreffen.

In der Gemeinde Niederglatt soll zwischen dem 25. und 27. Oktober genau das geschehen. Zum ersten Mal ist die lokale Kunstszene unter zwei Dächern vereint. Zahlreiche Bilder und Fotografien, Werke aus Ton und Holz, Wandbehänge und verziertes Porzellan werden sowohl im alten Gemeindehaus als auch in der Galerie 36 zu sehen sein; an den «Niederglatter Kunsttagen» stellen insgesamt 19 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus.

Kunsttage als Sprungbrett in die Öffentlichkeit

Der Grossteil der Kunstschaffenden lebt in Niederglatt. Darunter sind etwa Roland Epting, Elisabeth Stegemann, Anna Volkart, Jürg Siegel, Tresa Wasescha und Erwin Furrer, der die Kunsttage ins Leben gerufen hat. «Ich war viele Jahre Präsident des Männerchors – aber ich habe immer auch gemalt», sagt er. Da die eine Leidenschaft in der anderen keinen Platz fand, habe er jeweils als Mitglied der Kultur- und Dorfkommission (Kudoku) im kleinen Rahmen Ausstellungen organisiert.

«Ich hoffe sehr, dass sich der Anlass in der Gemeinde etabliert», wünscht sich Furrer, der seinen eigenen Stil als naive Malerei beschreibt. Die Kunsttage könnten auch ein Sprungbrett in die Öffentlichkeit darstellen – denn einige stellen ihre Werke an diesem Wochenende zum allerersten Mal aus.

Mit dieser und anderen Aufnahmen aus Niederglatt zeigt die Hobbyfotografin Tresa Wasescha ihr Können.

Die Bilder der Niederglatterin Tresa Wasescha sehen hingegen nicht zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit – die Hobbyfotografin hat unter anderem in dieser Zeitung schon Aufnahmen gezeigt. In diesen zeigt Wasescha oft, was sie auf ihren ausgiebigen Spaziergängen findet – besondere Häuser beispielsweise, Blätter, Insekten und Blumen, aber auch ganze Landschaften. In der Niederglatter Ausstellung konzentriert sie sich vor allem auf Fotos aus der Gemeinde selber.

Kein Kunsthandwerk, nur «reine» Kunst

Nicht nur Niederglatt-Verliebte, sondern auch Besucherinnen und Besucher von ausserhalb sind an den Kunsttagen erwünscht. So zeigt beispielsweise der Gossauer Mario Gambigotto seine Holzskulpturen und demonstriert am Samstag- und Sonntagnachmittag mit der Kettensäge gleich vor Ort, wie er Baumstämme zu Kunst verarbeitet. Robert Rahm aus Sünikon, Steinmaur, stellt nicht nur einige seiner Eisenplastiken vor, sondern sorgt am Samstagabend für ein feuriges Spektakel. «Die Örtlichkeit erlaubt nur ein Bengalfeuerwerk, sodass ich vorwiegend mit Bodeneffekten arbeiten werde», schildert er. Der Künstler verspricht ein romantisches Werk: Die Begleitmusik werde sich aus Liebesliedern zusammensetzen.

Abwechslung verspricht das Programm der Kunsttage also. Nur eine Einschränkung war dem Tätschmeister Furrer bei der Konzeption wichtig: Auch wenn einige der ausgestellten Werke käuflich sein werden, sollen die ersten Niederglatter Kunsttage nicht zum Bazar verkommen. «Ich habe aus diesem Grund Wert darauf gelegt, dass kein Kunsthandwerk oder Gebrauchsgegenstand ausgestellt wird, sondern nur ‹reine› Kunst – also das, was ein Mensch aus sich heraus erschafft.»

Die Niederglatter Kunsttage eröffnen kommenden Freitag, 23. Oktober, um 19 Uhr und dauern das ganze Wochenende. Am Freitag sind die Galerie 36 und das alte Gemeindehaus bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Zu diesem Zeiten ist auch das Getränkezelt geöffnet.