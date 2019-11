Die Liebe zu den Vogelstimmen brachte sie auf die Bühne

Stefan Heller, Leiter des Birdlife-Naturzentrums Neeracherried, holte für einmal die Vogelstimmen seiner gefiederten Freunde in die Neercher Mehrzweckhalle Sandbuck. Zusammen mit dem Verein Neerach Kultur gelang es ihm, das französische Ensemble Les Chanteurs d’Oiseaux für sein Konzertdebüt in der Deutschschweiz zu engagieren.

Dabei ertönten so manche Laute von Vögeln wie der Nachtigall, dem Fasan oder der Nachtschwalbe. Die beiden Franzosen Jean Boucault und Johnny Rasse gaben in der restlos ausverkauften Mehrzweckhalle vor 230 Gästen mehr als drei Stunden lang eine Kostprobe ihres Könnens.

Von andächtig bis fulminant

Instrumental wurden sie während vier Akten von Geneviève Lauranceau an der Violine und der Pianistin Lidija Bizjak aus Serbien begleitet. Mal gab es ein andächtiges Wiegenlied, dann die fulminant ertönende letzte Szene aus der Oper «Schwanensee» von Tschaikowsky.

So klingen die Chanteurs d’Oiseaux - hier bei einem anderen Auftritt. Quelle: Youtube

Angefangen hatte das Konzert mit einer Begegnung mit Möwen an der Westküste Frankreichs. Die beiden Freunde Jean Boucault und Johnny Rasse, welche dort, wo die Somme in den Ärmelkanal mündet, aufwuchsen, imitierten die Möwenrufe. Sozusagen vom ersten Vogelruf an schien über dem Publikum ein Zauber zu liegen.

Während die Pianistin Lidija Bizjak im ersten Akt das Andante «Danza espagnola Nr. 2» von Enrique Granados solo aufführte, bewegten sich die Vogelsänger in schwarz gekleideten und symbolisch mit einer weissen Feder «geschmückt» wie leichte Vogelwesen. Im Ständchen von Schubert und Liszt widerhallte der Ruf des Waldkauzes, den die Konzertbesucherin und Hobby-Ornithologin aus Kloten Iris Stucki sofort erkannte. Auf die Frage, in welchen Vogel sich Rasse, der auch als Schauspieler tätig ist, verwandeln würde, nannte er die in der Literatur viel besungene Nachtigall.

«Gabe Gottes»

Nachdem die beiden Musiker mehrere Jugendwettbewerbe im Nachsingen von Vogelstimmen gewonnen hatten, wurden sie vom Komponisten und Pianisten François Zygel entdeckt und führten mit ihm zusammen ab 2006 ihre ersten erfolgreichen Konzerte durch. Ihr besonderes Talent betrachten sie dabei als «Gabe Gottes», wie Johnny Rasse erklärte. Genauso wie Franz von Assisi in seiner Vogelpredigt zu den Vögeln sprach, gelingt ihnen die Kommunikation mit den Vögeln.

Davon konnte sich Stefan Heller in seinem Naturzentrum überzeugen. «Vor dem Konzert besuchten wir das Neeracherried, wo sie den Ruf des Eisvogels imitierten. Und tatsächlich, es erschien gleich ein neugieriges Eisvogelmännchen, das dem täuschend echten Ruf gefolgt war», sagte Heller voller Erstaunen.