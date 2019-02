Die Musik ist ebenso wichtig wie das Studium

Für ihre Ausbildung zur Chorleiterin reist Corinne Utzinger jeweils am Samstag nach Spiez. «Dort findet die Theorie statt», sagt sie. Der Schwerpunkt des Kurses liegt bei der Jodelliteratur. «Ich habe mich bewusst für diese Stilrichtung entschieden.» Den ersten Teil hat sie bereits abgeschlossen und macht nun ein Praktikum.

Insgesamt sechsmal führt sie einen Männerchor in einer Aargauer Gemeinde durch die wöchentlichen Proben. «Zuerst fühlte es sich etwas komisch an, nicht mehr mit anderen zusammen in der Reihe zu stehen, sondern vor den Sängern.» Geholfen habe ihr, dass sie sehr gut aufgenommen worden sei und sich die Chormitglieder über ihren Einsatz freuten. «Ich werde von allen akzeptiert.»

Gut vorbereitet an die Proben

Corinne Utzinger nimmt ihr Engagement beim Chor sehr ernst. «Die zuständige Chorleiterin ist jeweils bei den Proben anwesend und schreibt ihre Bewertung über meine Arbeit. Anschliessend besprechen wir, wie es gelaufen ist.» Die ausgefüllten Formulare gehen an die Kursleitung und sind Bestandteil für einen erfolgreichen Abschluss.

Die Schleinikerin setzt sich voll ein bei ihrem Praktikum. «Ich will zwar nicht die Chefin herauskehren. Trotzdem muss klar zum Ausdruck kommen,wohin ich will.» Ihre Arbeit bestehe neben dem musikalischen Aspekt auch darin, Individuen mit unterschiedlichem Charakter zusammenzubringen, damit sie als Gruppe funktionieren. Sie habe sich bereits ein wenig daran gewöhnt, den Ton anzugeben, und das nicht nur bei den Liedern. «Selbstbewusstes Auftreten hilft», sagt sie. Und natürlich bereitet sie sich seriös auf die Proben vor.

«Ich habe mich mit dem Liedgut vertraut gemacht und mir vorher überlegt, wie ich meine Vorstellung der Interpretation vermitteln will.» Singen sei das eine. Doch auch körperliche Aufwärmübungen als Vorbereitung gehören dazu. «Wir machen zuerst Stimmbildung, singen dann vielleicht einen einfachen Kanon, ein Lied, das alle gut kennen, und gehen dann zu einem neuen Stück über.» Das sollte man langsam angehen und abschnittweise einüben.

Musikalische Projekte mit jungen Leuten

Corinne Utzinger studiert im zweiten Semester Germanistik und lateinische Philologie. «Mein Berufsziel ist eine Stelle als Gymilehrerin», erzählt die 21-Jährige. Doch auch musikalisch will sie weiterkommen. «Ich würde gerne später einen Chor übernehmen.Ich kann mir auch vorstellen, Singprojekte mit Jodelliteratur mit jungen Leuten zu verwirklichen. Das bedeutet, ihnen Jodellieder und traditionellen Naturjodel näher zu bringen.» Sie hat nämlich festgestellt, dass die jungen Leute in Zürich und Umgebung nichts damit am Hut haben. «Sie haben Vorurteile gegenüber einer Musikrichtung, von der sie keine Ahnung haben.»

Corinne Utzinger, angehende Chorleiterin

In anderen Regionen, zum Beispiel in der Ostschweiz oder im Bernbiet, sei das ganz anders. Die junge Frau ist Mitglied in einem Jodlerchor und nimmt an kantonalen und nationalen Wettbewerben teil. «An solchen Jodlerfesten trifft man immer auf Gruppen Gleichaltriger.» Die Stimmung sei friedlich und locker, man komme sofort in Kontakt miteinander.

Zudem nimmt sie auch noch Sologesangunterricht mit Ausrichtung auf Pop, Rock und Jazz. Sie ist mit Musik machen und Singen aufgewachsen. «Das ist in unserer Familie sehr wichtig», sagt sie. Man habe sie auch als Kind nie zum Klavierspielen zwingen müssen. «Ich habe schon immer gern musiziert. Und auch heute noch fehlt mir etwas, wenn ich in den Ferien bin und keine Gelegenheit dazu habe.»

(Zürcher Unterländer)