Die Rechnung als einziges Traktandum

Sowohl die Politische Gemeinde als auch die Primarschulgemeinde legten an der Gemeindeversammlung vom Montag je ein einziges Traktandum vor: die Rechnung 2018. 57 stimmberechtigte Personen (1,7 Prozent) hatten den Weg in die Aula der Sekundarschule gefunden, wo die Gemeindeversammlung diesmal stattgefunden hat statt wie bisher üblich in der Mehrzweckhalle Früebli.

Die Anwesenden genehmigten diskussionslos und einstimmig die Rechnung der Politischen Gemeinde, die mit einem Minus von rund einer halben Million Franken bei einem Aufwand von gut 21 Millionen Franken und einem Ertrag von knapp 20,6 Millionen Franken schliesst. Das Eigenkapital verringert sich dementsprechend auf 8,2 Millionen Franken.

Das Rechnungsresultat der Primarschule liegt im Plus. Bei einem Aufwand von knapp 8,4 Millionen Franken und einem Ertrag von 8,5 Millionen Franken resultiert ein Überschuss von etwas über 100'000 Franken. Neu beträgt das Eigenkapital knapp 7,7 Millionen Franken. Auch diese Rechnung wurde einstimmig genehmigt.

Anfragen unter Paragraf 17 waren keine eingegangen. ( red)