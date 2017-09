Die Schoggitaler-Saison hat begonnen

Die goldenen Schoggitaler von Pro Natura und vom Schweizer Heimatschutz verkaufen und Geld für wichtige Naturschutzprojekte sammeln: Auch an der Primarschule Rümelbach haben sich einige Klassen diesem Ziel begeistert angenommen. Unter ihnen sind auch die 21 Fünftklässlerinnen und -klässler der Lehrerin Carina Bisig.

Seit Anfang Monat ziehen die Kinder nach der Schule in Dreiergruppen von Haustüre zu Haustüre oder von Passant zu Passant und fragen hoffnungsvoll: «Möchten Sie einen Schoggitaler für den Naturschutz kaufen?»

195 Taler in fünf Tagen

Nach einer Woche kann die Klasse von Carina Bisig schon eine erfolgreiche Bilanz ziehen: Bis am Freitag hatten die Schülerinnen und Schüler 195 Goldtaler verkauft – und es sollten noch einige mehr werden. Bis Anfang Oktober läuft das Projekt noch.

Dieses Jahr wird damit die Förderung von Wildtierkorridoren finanziert: Rothirsch, Luchs, Dachs, Laubfrosch, Feldhase – ihre Bewegungsfreiheit schrumpft aufgrund von Strassen, Eisenbahnlinien und anderen Bauten immer mehr. Der Erlös wird somit in Projekte für durchgängige Landschaften für viele Wildtiere fliessen.

Die Klasse von Carina Bisig musste nicht lange überzeugt werden, um am Projekt teilzunehmen. «Die Parallelklasse hat letztes Jahr schon Taler verkauft, und die Schüler wollten diesmal unbedingt auch mitmachen», sagte die Lehrerin.

Quartiere werden aufgeteilt

Auch der zehnjährige Ismail und der elfjährige Yanik legen sich zusammen mit einer Kollegin mächtig ins Zeug. Am vergangenen Freitag waren sie bereits zum dritten Mal in ihrem Quartier unterwegs. «Wir haben uns in der Klasse in sieben Quartiere aufgeteilt, damit jede Gruppe ein anderes besucht, und wir nicht zweimal an den gleichen Türen läuten», erklärte Yanik.

Zu dritt berieten sich die Kinder jeweils, welches Haus sie als nächstes besuchen wollten. «Jetzt ist Nachmittag, und viele Leute sind noch bei der Arbeit. Dann macht niemand auf», wusste Ismail zu berichten. Trotzdem blieben die Verkäufer nicht ohne Erfolg. In den idyllischen Strassen zeigten sich kurz nach dem Klingeln immer wieder lächelnde Gesichter.

Zum Beispiel Maria Brendel mit ihrem fünf Monate alten Sohn Alex auf dem Arm. Sie war sofort bereit, den jungen Verkäufern einen Taler abzunehmen. «Dieses Jahr ist er noch zu jung, aber nächstes Jahr darf mein Sohn dann auch einen Schoggitaler essen», fand sie.

Auch die Schwestern Nadine und Seraina liessen sich je einen Schoggitaler aushändigen – obwohl sie zugaben, dass vor ein paar Tagen schon ein Trio vorbeigekommen sei. «Manchmal überschneiden sich die Gruppen», stellte Yanik fest. Nervös seien sie nicht mehr, fanden die zwei Jungs. «Manchmal sagen die Leute ‹Nein›, aber das macht nichts.»

Zustupf für die Klassenkasse

Bei einer Frau lösten die Schoggitaler-Verkäufer mit ihren Kartons um den Hals Erinnerungen an die eigene Kindheit aus. «Ach, ich weiss noch wie ich selber von Tür zu Tür ging, immer mit der grossen Hoffnung, dass die Leute meine Taler kaufen», erzählte sie, und entschied dann spontan: «Ich nehmeauch einen.» Sie überreichte den Kindern die Münzen für den Taler und spendierte auch gleich noch etwas Trinkgeld.

Dieses dürfen die Schüler in der Klassenkasse sammeln. Zudem kommen 50 Rappen pro verkauften Taler der Klasse zugute. «Wir bekamen auch schon 15 Franken Trinkgeld», berichtet Yanik erfreut, und ergänzt dann: «Zuerst aber bekommt die Lehrerin das Geld.»

Auch seine Klassenkameraden wussten von Verkaufserfolgen zu erzählen. «Wir haben in zwei Tagen 57 Taler verkauft», erzählte ein Schüler. «Und es gab auch nette Menschen, die zwar Schokolade nicht mögen, aber trotzdem Taler gekauft haben, um sie uns zu schenken», sagte jemand anderes.

Trotz der langen Tradition löst der Preis von fünf Franken pro Taler anscheinend bei gewissen Rümlangern immer aber immer noch Erstaunen und Ungläubigkeit aus. «Man erschrickt dann selber kurz bei einer solchen Reaktion», fand ein Schüler. Manche hätten auch nach Rabatt gefragt, sagte ein anderer leicht erstaunt und lachte. Doch dies scheint die Ausnahme zu sein – die meisten Angesprochenen seien den jungen Schoggitaler-Verkäuferinnen und Verkäufern gegenüber positiv gestimmt. (Zürcher Unterländer)