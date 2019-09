Die «Sonne» vor 100 Jahren und heute

In der Dielsdorfer Dorfchronik, die Hans-Walter Tobler 2012 fertiggestellt hatte, ist das Restaurant Sonne erwähnt. Toblers Kommentar dazu bei Erscheinen des Buches lautete: «D’ ‹Sunne›, ein wunderbares Gebäude, der Stolz der Gemeinde. Und jetzt liegt das Gasthaus brach, dessen Küche einst 14 Gault-Millau-Punkte auszeichnete.»

Um 1920 hiess die die Strassenkreuzung der heutigen Wehntaler- und Bahnhofstrasse Sonnenkreuzung. Es ist also davon auszugehen, dass in dem Haus bereits vor 100 Jahren das Gasthaus Sonne untergebracht war, damals mit dem Eingang über eine Treppe auf der Seite der Wehntalerstrasse.

Idee kommt bei Studenten nicht an

Nachdem das Gasthaus Ende 2009 wegen der Wirtschaftskrise schliessen musste, erwarb der Buchser Unternehmer Werner Hofmann das Haus vier Jahre später. Er wollte in der Liegenschaft Studenten einquartieren, die aus dem ehemaligen Luxus-Hotel Atlantis, ebenfalls in Hofmanns Besitz, ausziehen mussten. Bei den Studenten kam diese Idee jedoch nicht gut an, da sich die angebotene Unterkunft zu weit weg von der Stadt befand.

Hofmann hätte sich damals auch vorstellen können, im ehemalige Gasthaus ein Altersheim zu planen. Als nächstes hatte der Eigentümer die Idee, neben zehn Wohnungen auf vier Stockwerken im Erdgeschoss Platz für die Post zu schaffen. Diese Pläne wurden jedoch nicht verwirklicht.

Im Herbst 2016 hatte der Besitzer der Liegenschaft die Freigabe für den Umbau erhalten. Damit war die Grundlage für die Wiederbelebung der «Sonne» als Restaurant gegeben. Die Stiftung Vivendra für Menschen mit Behinderung wollte es betreiben. Sowohl der Gastrobetrieb als auch der Rest der Liegenschaft wurde an die Stiftung vermietet. Die offizielle Eröffnung des Restaurants fand Ende September 2018 statt, knapp vier Jahre nachdem die Idee des Projekts «Sonne Dielsdorf» geboren war. Erhalten geblieben sind gemäss den Vorgaben des Heimatschutzes der alte Kachelofen und die Kassettendecke aus Holz, wo sich das Stübli befindet.

Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung

Die «Sonne» bietet Menschen mit einer Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz im Service und im Backoffice. Zudem besteht für sie die Möglichkeit, dort eine Ausbildung zu machen. Das Restaurant konzentriert sich vor allem auf Mittagessen. Für geschlossene Gesellschaften werden die Dienste aber auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten angeboten.

Neben dem Restaurant ist Vivendra mit dem Ladenlokal des Design-Handwerks und die dazu gehörende Werkstatt untergebracht, wo zehn von Vivendra-Mitarbeitenden betreute Frauen und Männer arbeiten. Zudem ist die Berufswahlschule «Sonderschule 15 plus» der Stiftung ebenfalls dort eingezogen. (bag)