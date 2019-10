Die Wahlkommission steht

Der bisherige Pfarrer Uli Henschel, der während zehn Jahren in der Gemeinde arbeitete, verliess die Kirchgemeinde per 31. August. Bis zur Wiederbesetzung der Stelle ordnete der Kirchenrat eine Stellvertretung an und unterstützt die Kirchgemeinde seither bei der Suche nach einer Nachfolge.

Vergangene Woche hat sich an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung eine Pfarrwahlkommission wählen lassen. Es wurde die Zahl von drei Mitgliedern festgesetzt und diese sind nun: Arnold Freund (Jahrgang 1944), Mirco Weber (Jahrgang 1985) und Beat Anderegg (Jahrgang 1983), der ausserdem als Präsident der Kommission gewählt wurde. Ihr Interesse an einem Sitz bekundet haben auch Thomas Kuchen (geboren 1955) und Irène Lehmann (geboren 1951), die jedoch nicht gewählt wurden.

Aufgaben der Kommission

Die neue Pfarrwahlkommission hat den Auftrag, ein Aufgaben- und Stellenprofil für die Pfarrstelle zu erarbeiten und die Stelle sodann auch auszuschreiben. Dabei soll sie die Situation der Kirchgemeinde einerseits, die Legislaturziele und Arbeitsschwerpunkte der Kirchenpflege andererseits berücksichtigen. Weiter prüft die Kommission die eingehenden Bewerbungen im persönlichen Gespräch sowie über Referenzen und legt zuletzt den Wahlvorschlag zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vor. (red)