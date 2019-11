Die natürlichen Therapeutinnen

Seit Jahren organisiert der Imkerverein Bezirk Dielsdorf Vorträge und Informationsveranstaltungen, die auch für Nichtfachleute interessante Themen bereithalten. Diese sind stets topaktuell; so begeisterte zum Beispiel vor zwei Jahren Daniel Ambühl mit dem Thema «Lebensmittel rund um die Biene» die Zuhörenden.

Am nächsten Vortrag, der in die Herbstversammlung des Imkervereins Bezirk Dielsdorf integriert ist, geht Vereinspräsident Urs Haberstroh zunächst kurz auf die allgemeine Befindlichkeit der gefährdeten Insekten in der Region ein. Er wird über die Situation der Bienen berichten und Zahlen und Fakten bezüglich des Honigertrages präsentieren.

Anschliessend wird Fachmann Jonas Zenhäusern aus Naters im Kanton Wallis über das 5000 Jahre zurückreichende Wissen der Apitherapie referieren. Er ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen Apitherapie-Vereins (SAV) und führt Seminare sowie Lehrgänge über die Apitherapie durch. Zenhäusern, der sein Leben den Bienen widmet und dafür seine akademische Laufbahn aufgab, trat auch schon am Fernsehen und im Radio auf.

Vielseitig anwendbar

«Dienen mit Bienen» ist ein Lösungsansatz von Zenhäusern, für den Bienenprodukte weit mehr sind als nur Nahrungsmittel. Apitherapie, von lateinisch Apis, die Biene, nennt man die natürliche Heilmethode, bei welcher Bienenprodukte zur Prävention, Heilung und Genesung von Krankheiten eingesetzt werden.

Die Apitherapie ist das zentrale Thema, welches Zenhäusern präsentieren wird. Honig, Wachs, Pollen, Propolis, Gelée Royale sowie Bienengift sind Produkte, die verschiedene vorbeugende Stoffe enthalten. Zenhäusern, der selber Imker ist, wird über die vielen Einsatzmöglichkeiten von Produkten rund um die Bienen und deren Honig aufklären. Blütenpollen etwa eignen sich bei Leber-Gallen-Erkrankungen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit sowie Gefässerkrankungen.

Propolis findet Anwendung bei allgemeinen Infektionen im Mundbereich, Halsschmerzen und geschwächtem Immunsystem. Während die Bienenprodukte selber primär der Erhaltung der Gesundheit dienen.

Das drittwichtigste Nutztier

Oberstes Ziel der Imker ist aber, die Bienen artgerecht und nach den neusten Erkenntnissen zu halten. «Die Gesundheit und der Fortbestand der Honigbiene haben erste Priorität in unserer Arbeit», führt Vereinspräsident Urs Haberstroh aus.

Dazu gehöre auch, den Austausch unter Imkern zu fördern und die vielfältigen Einsatzgebiete des drittwichtigsten Nutztieres aufzuzeigen. Es ist den Imkern ein Anliegen, die Menschen aus erster Hand zu informieren und ihnen Rede und Antwort zu stehen. «Mit Jonas Zenhäusern konnten wir einen ausgewiesenen Referenten gewinnen, der auf alle Fragen eine Antwort haben dürfte», verspricht Haberstroh. Der Anlass mit einem Apéro ist öffentlich und unentgeltlich.

Der Vortrag findet am Freitag, 22.November, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Niederweningen statt. Der Apéro ist um 19 Uhr.