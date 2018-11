Die neue Schreiberin ist gut angekommen

Mit der Gemeinde Schöfflisdorf verbindet Simone Jetzer Kindheitserinnerungen. «Zuammen mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester bin ich jeweils an die Kinderkleiderbörse gegangen.» Aufgewachsen ist sie in Lengnau AG, deshalb war esnaheliegend, ins benachbarte Wehntal zu fahren.

Während der dreimonatigen Probezeit, die gestern zu Ende ging, hat sich die Gemeindeschreiberin gut in ihre Aufgaben eingearbeitet. Einzig das Bauwesen sei ihr noch fremd, weil es ein komplett neues Gebiet sei. Am meisten schätzt sie die abwechslungsreichen Aufgaben und den direkten Kontakt zur Bevölkerung. «Kürzlich habe ich mich am Geburtstags-Jubiläums-Nachmittag im Alterszentrum Wehntal vorgestellt», sagt sie. «Das haben die Einwohnerinnen und Einwohner sehr geschätzt.» Solche Treffen sind ihr wichtig, da sie nicht in Schöfflisdorf, sondern in Rümlang wohnt. SpontaneBegegnungen sind deshalb eher selten.

Berufswahl war klar

Schon bevor sie ihre dreijährige Lehre in der Stadtverwaltung Baden anfing, wusste Simone Jetzer, dass sie Gemeindeschreiberin werden wollte. Deshalb nahm sie die berufsbegleitende Ausbildung bei der Fachhochschule Nordwestschweiz in Angriff, während sie in Obersiggenthal arbeitete. Anschliessend wechselte sie nach Bassersdorf. «Mit der Zeit merkte ich, dass ich mein erworbenes Wissen lediglich in der Lehrlingsausbildung anwenden konnte.»

Zudem habe sie sich zu stark mit Informatik beschäftigen müssen. Deshalb hat sich die heute 28-Jährige nach einer anderen Stelle umgesehen, bei der sie zusätzlich auch ihre Kenntnisse in Führungsmanagement einsetzen kann. «Es gab mehrere Angebote», sagt sie. «Entschieden habe ich mich für Schöfflisdorf, weil die Gemeinde eine überblickbare Grösse hat, um sich der neuen Herausforderung als Gemeindeschreiberin zu stellen.» Bereut hat sie es nicht. «Wir sind ein kollegiales Team, das sehr gut harmoniert. Sowohl mit den Verwaltungsmitarbeitenden als auch mit den Mitgliedern des Gemeinderats verstehe ich mich sehr gut.»

Eigene Ideen umsetzen

Die Gemeindeschreiberin bezeichnet ihren Job als vielseitig und spannend. Sie ist die Stellvertreterin für den Bestattungsdienst als Teil der Einwohnerkontrolle und zuständig für das Personalwesen. Zu ihrem Auf­gabengebiet gehören zudem das Bauwesen und die Abteilungen Sicherheit und Präsidiales.

Ihr Vorhaben, ein Extranet für den Gemeinderat einzurichten, stiess bei den Verantwortlichen auf offene Ohren. «Das ermöglicht den Behördenmitgliedern, dass sie Unterlagen von zu Hause aus anschauen können.» Jetzt gehe es darum, ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten. «Mein Ziel ist es, auf Anfang 2019 damit zu starten.»

Mit einem weiteren Projekt will die Gemeindeschreiberin etwas zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz auf der Verwaltung beitragen. «Von meinen früheren Stellen bin ich gewohnt, an einem Stehpult zu arbeiten. Den Wechsel vom Sitzen zum Stehen im Laufe eines Tages finde ich sehr angenehm und entspannend.» Der Betrag für diese neue Möblierung für das ganze Team sei im Budget 2019 ausgewiesen. Wird es an der Gemeindeversammlung angenommen, steht dem Kauf höhenverstellbarer Pulte nichts im Weg.

Sportliches Hobby

In ihrer Freizeit, die bei einer 100-Prozent-Anstellung mit oftmals mehr als den 8,5 Arbeitsstunden pro Tag nicht sehr üppig ausfällt, treibt Simone Jetzer gern Sport. Besonders begeistert ist sie vom Sporttauchen, das sie in Schweizer Seen, Flüssen oder auch im Ausland ausübt. «Dann geniesse ich einfach diese unglaubliche Ruhe, die unter Wasser herrscht», erzählt sie. Es sei für sie die beste Methode, vollkommen abzuschalten.

Simone Jetzer engagiert sich beim Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV), der für die Lernendenausbildung im Bereich der kaufmännischen Grundbildung bei einer Gemeinde- oder Stadtverwaltung im Kanton Zürich verantwortlich ist. «Im Oktober habe ich am Skills-Camp als Klassenleiterin daran teilgenommen und die beiden Lagerwochen mitorganisiert.»

Zwar seien die Vorbereitungen sehr aufwendig, aber sie betreue die Jugendlichen gern und hilft ihnen, sich auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. «Diesmal beschäftigten wir uns mit dem Thema Fusion, das in vielen Gemeinden, ­bekanntlich auch im Wehntal, aktuell ist.» Sie wird nächstes Jahr diesen freiwilligen Einsatz wiederum leisten. Voraussichtlich ist Danuja Gunalingam auch dabei, welche die KV-Lehre auf der Schöfflisdorfer Gemeindeverwaltung macht.

Die Gemeindeschreiberin fühlt sich wohl an ihrer Stelle bei der Wehntaler Gemeinde. «Die Arbeit ist interessant und macht Spass, das Kollegenteam ist äusserst nett und hilfsbereit.»

(Zürcher Unterländer)