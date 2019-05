Die perfekte Umgebung für ein melancholisches Konzert

Am Samstagabend schien die Location mit den musikalischen Tönen, die in ihr erklangen, zu verschmelzen. Die Mühle Otelfingen, alt, robust rustikal und darin die verschrobenen Thrills, Klirren und Flimmern der Streicher und Bläser, ergänzt durch ebenso befremdliche Töne der Perkussionen und des Klaviers.

Thematisch war das Konzert des Ensembles TaG (Theater am Gleis) aus Winterthur nicht weniger bedrückend ausgelegt: «Figuren am Horizont» – verlieh mit den verstörenden Klängen der Vergänglichkeit des Menschen angesichts der Unendlichkeit Ausdruck. Den Namen für das Programm kommt vom gleichnamigen Stück des zeitgenössischen Komponisten Johannes Kalitzke, das die Besucher in der zweiten Hälfte in fünf «klingenden Nachrufen» eines Menschenlebens hören konnten.

Sogwirkung im Klang

Im ersten Teil gab es neben «Satka» von Christophe Bertrand als Schweizer Erstaufführung und «Alias» von Marc Garcia Vitoria ein besonderes Stück. «Tag für Tag» komponierte die am Konzert anwesende Aargauer Komponistin und Violinistin Stephanie Haensler im Auftrag des Ensembles, das sie gut kennt, speziell für jene Thematik. Es geht um die Erbarmungslosigkeit des Wartens ohne Hoffnung: Die Zeit fliesst und steht doch still, weil nichts ausser Ausharren bleibt. Ihre Inspiration komme zuerst vom Wort, wie sie verriet: «Ich habe immer ein Skizzenbuch dabei, das sie mit Assoziationen und Bildern füllt, und ziemlich schnell steht dann die Struktur des Stücks.»

Bei «Figuren am Horizont» ist Haensler schnell auf Szenen eines Schiffes auf dem Meer gekommen. «Nirgends hat es Land, nur Horizont, Wasser und Himmel, kein Wind, um voranzukommen, eine sehr eintönige und beklemmende Situation, der man nur durch Traummomente im Schlaf entkommt. Aber es wird eben immer wieder Tag, daher der Titel.» Und als Anspielung auf den Namen des Ensembles.

Plastisches Zeitempfinden

Alex Jellici (Violoncello) beschrieb die musikalische Ausdrucksweise: «Es sind Horizonte von Klangfarben, von Spieltechniken, denen einfach keine Grenzen gesetzt sind.

Die Zeit – und das sieht man ganz schön am Stück vom Stephanie Haensler – wird aufgelöst, sie wird quasi plastisch auseinandergenommen. Aber auch in «Satka» wird die Zeit von den Musikern unterschiedlich wahrgenommen und beim Publikum kam es nochmals anders an.» Die Leute mochten, was sie gehört hatten.

Eine Besucherin ist an einen ausdrucksstarken Animationsfilm erinnert worden. Ihr Begleiter spürte vor allem Melancholie in den Stücken, was bei Bertrand sicher auch biografisch erklärbar ist. Der Franzose nahm sich zwei Jahre nach der Komposition von «Satka» (2008) im Alter von 29 Jahren das Leben.

(Zürcher Unterländer)