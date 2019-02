Die streng geheime Stalinbahn

Im Jahr 1942, also noch lange vor dem Ende des zweiten Weltkrieges, beschloss der sowjetische Diktator Josef Stalin, entlang des Polarkreises eine Eisenbahnlinie bauen zu lassen. Mit der Bahn sollte der Abbau von vermuteten Rohstoffen im Norden und der Ausbau der militärischen Verteidigung gefördert werden. Unter strengster Geheimhaltung – selbst der amerikanische Geheimdienst hatte keine Kenntnisse vom Projekt – wurde 1947 mit dem Bau der 1297 Kilometer langen Strecke mit einer Spurweite von 1524 Millimeter begonnen. Nach dem Tod Stalins 1953 stoppten seine Nachfolger die Arbeiten abrupt. Heute sind nur noch einige Teilstücke der Bahn in Betrieb.

Henri Braun aus Buchs hatte im September 2016 die Gegend in der Taiga besucht, mit ihrem Nadelwald und der Tundra, mit der offenen, mit Flechten und niederen Beerensträuchern besetzten Landschaft. Er kehrte von seiner Reise mit über 1500 Fotos zurück.

Erschütternde Verhältnisse

Am vergangenen Freitagabend nun hat er seinen gut 30 Zuschauern im Dielsdorfer Bistro Philosophe eine Auswahl dieser Aufnahmen präsentiert. Er hatte die erschütternden Verhältnisse festgehalten, in denen die Arbeiter entlang der Strecke gelebt haben mussten. Während der Bauzeit litten 300000 Menschen in den Gulags, die verharmlosend «Besserungsarbeitslager» genannt wurden. Politisch nicht genehme Personen oder solche mit einer kriminellen Vergangenheit wurden dorthin verbannt.

Unter unsäglichen Bedingungen schufteten die Verbannten, im Winter bei Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius unter Null. Und im Sommer litten die Arbeiter unter den Moskitos. Wer nicht spurte, wurde von den Wärtern nackt ausgezogen und an einen Baum gebunden. Die Moskitos stachen ihn innerhalb eines Tages zu Tode. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, zwischen 60000 und 100000 Menschen kamen beim Bau der Stalinbahn um. Braun besuchte, zusammen mit einem Historiker und einem Dolmetscher in den Wäldern der Taiga die zerfallenden Baracken, in denen die Gulag-Bewohner lebten. Erst die Nachfolger Stalins liessen 1953 die noch verbliebenen Insassen frei.

Sowjetische Prestigevorhaben

Ein ähnliches Drama hatte sich bereits 1942 zwischen Thailand und Burma, im heutigen Myanmar abgespielt. Die japanische Besetzungsmacht liess damals durch englische und australische Kriegsgefangene und asiatische Zwangsarbeiter eine Eisenbahnlinie mit einer Länge von 415 Kilometer bauen. Durch diese Bahn sollte der riskante Transport über das Meer vermieden und ein Angriff auf Britisch-Indien vorbereitet werden. Im feuchtheissen Dschungel, bei miserabler Verpflegung und mörderischen Arbeitsbedingungen, verloren mehr als 100000 Menschen ihr Leben. Bekannt wurde diese Tragödie 1957 durch den britisch-amerikanischen Spielfilm «Die Brücke am Kwai».

Stalins unvollendete Polarkreisbahn ist nicht das einzige sowjetische Prestigevorhaben, dessen Spuren Henri Braun fotografisch dokumentiert hat. Eine zweite Reise führte den Buchser im September 2017 nach Baikonur, zum sowjetischrussischen Kosmodrom. Auch an diesem Projekt war unter grösster Geheimhaltung gebaut worden. Angetrieben vom kalten Krieg drängte vor allem Nikita Chruschtschow beim Wettlauf ins All auf immer neue Rekorde. 1957 hob auf einer Startrampe die erste Rakete, eine «ICBM R7» ab.

So gross wie Graubünden

Das gesamte Gelände des Kosmodroms mit Wohnungen für Personal, Schulen und Werkstätten hat die Grösse des Kantons Graubünden. Heute liegt das Kosmodrom im Staatsgebiet von Kasachstan und Russland bezahlt jährliche Zinsen von rund 100 Millionen Dollars.

Ab Baikonur wurde 1957 der erste Sputnik in eine Erdumlaufbahn geschossen und 1961 startete Juri Gagarin als erster Mensch ins All. Mit seiner Reise nach Baikonur erfüllte sich Braun einen lang gehegten Wunsch. In einer geführten Gruppe konnte er die Vorbereitungen und den Start einer Sojus-2-Rakete beobachten.

(Zürcher Unterländer)