Diebe und Vandalen zwingen Kirchen zum Handeln

Wer an der beschaulichen Kirche mit dem auffällig roten Turm in Bachs vorbeikommt, konnte bis vor kurzem auch einen Blick in deren Inneres werfen, die Empore und Orgel und die Glasmalereien bestaunen. Nun informiert eine Tafel an der Eingangstür zum Gotteshaus, dass die Kirche tagsüber geschlossen bleibt – für Zugang solle man sich an die Sigristin Margrit Lang wenden.

Grund dafür ist ein Diebstahl vor rund drei Wochen: Unbekannte entwendeten die Kollektenkasse, die an der Wand montiert war, und brachen ausserdem die Metallkasse beim Kerzentisch auf. Peter Lang, Präsident der reformierten Kirchenpflege Bachs, schätzt, dass sich zwischen 150 und 200 Franken in den Kassen befanden. «Ein solcher Vorfall ist beschämend», sagt er. Die Kirchenpflege zog aus dem Diebstahl Konsequenzen: Die Türen bleiben nun tagsüber geschlossen. Ausserdem hat sie Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Keine ähnlichen Vorfälle im Zürcher Unterland

In den vergangenen 12 Jahren in der Kirchpflege ist Lang so etwas kaum untergekommen. «Nur einmal, vor etwa drei Jahren, wurde ein Bronzekreuz gestohlen», erinnert er sich, «und einmal hat jemand eine Bibel mitlaufen lassen.» Ansonsten wisse er von keinen ähnlichen Vorfällen im Zürcher Unterland. Die Kantonspolizei bestätigt diesen Verdacht auf Anfrage.

In der Stadt Zürich kennt man das Phänomen schon eher: Erst im März dieses Jahres liess ein Unbekannter in der Alten Kirche Altstetten die gesamte Kollekte einer Abdankung mitlaufen. Sie belief sich auf rund 2000 Franken. Diesen Sommer war vor allem in deutschen Medien von einer Zunahme von Diebstählen in Kirchen zu lesen. Im Kanton Zürich ist die Zahl dagegen stabil, wie die Kapo gegenüber dem «Tages-Anzeiger» darlegte: Letztes Jahr wurden kantonsweit 54 derartige Delikte erfasst, 2015 waren es 56, 2014 insgesamt 64. 2012 war mit 98 registrierten Diebstählen und Einbrüchen in Kirchen der Spitzenreiter.

Reformierte Kirchen weniger von Diebstählen betroffen

Dabei lassen die Täter nebst der Kollekte verschiedenste Gegenstände mitlaufen: Kunstgegenstände und Reliquien, Krippen­figuren, Kelche oder Altartücher, Blumen und Musikinstrumente, aber auch Bargeld, Portemonnaies, Handys oder Computer. Dabei sind die reformierten Kirchen weniger von solchen Vorfällen betroffen als die katholischen – wohl, weil sie nüchterner ausgestattet sind.

Die Kirche Bachs hatte ihre Türen bisher tagsüber geöffnet. «Im weiteren Umfeld war dies natürlich bekannt», sagt Peter Lang. Deshalb sei der Diebstahl ein leichtes Spiel gewesen. (ssa)