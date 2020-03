Dielsdorfer Lehrling will sich an die Gastro-Spitze kochen

Zur Vorspeise ein mit Limettensaft marinierter sowie angebratener Zander mit Broccoli und Haselnüssen, als Hauptgang ein Kaninchenrückenfilet mit Dörraprikosengelee und ein mit geschmortem Kaninchenschenkel gefüllter Kartoffelring mit Sellerieperlen und Frühlingszwiebeln, dazu Fichtennadel-Mayonnaise: Mit diesem Menü hat sich der 16-jährige Patrice Kaufmann seinen Platz im Final des «Gusto»-Kochwettbewerbs gesichert. Vorgegeben waren einzig der Zander und das Kaninchenfleisch. Welche Stärkebeilage und welche Gemüse er auswählt, war Patrice Kaufmann freigestellt.

Der Kochlehrling ist in Dielsdorf aufgewachsen und absolviert im Restaurant Löwen das zweite Ausbildungsjahr zum Koch. «Mir gefällt, dass man sehr kreativ sein und aus ganz einfachen Produkten sehr viel herausholen kann», umschreibt er die Faszination seines Wunschberufs. Sein Traum ist es, einmal als Küchenchef in einem kleinen Gourmetrestaurant tätig zu sein.

In Talentklasse aufgenommen

An der allgemeinen Berufsschule in Zürich ist Patrice Kaufmann in eine Talentklasse aus Kochlernenden im zweiten Lehrjahr aufgenommen worden. Eines Tages bekamen die Schülerinnen und Schüler Besuch von Mario Garcia. Der Innerschweizer hat 2009 selber die Schweizer Meisterschaft für Kochlernende gewonnen. Letztes Jahr belegte er am renommiertesten Kochwettbewerb der Welt, dem «Bocuse d’Or», den fünften Platz. Der Spitzenkoch motivierte die angehenden Köche dazu, sich für den «Gusto» zu bewerben.

Gesagt, getan – insgesamt hundert Lehrlinge aus der ganzen Schweiz sandten Fotos und Beschreibungen ihrer Menüs ein. Nur gerade neun von ihnen schafften es ins Finale, das nun am kommenden Donnerstag in der Berufsschule Baden über die Bühne geht.

«Ich bin noch nicht nervös», sagt Patrice Kaufmann beim Interview eine Woche vor dem grossen Kochwettbewerb. Seine Mutter sei viel aufgeregter als er. Um an seinem grossen Tag möglichst zu brillieren, hat er viel Zeit und Mühe in die Vorbereitungen investiert. «Meine Kollegen habe ich seit dem letzten Dezember nicht oft gesehen», so der 16-Jährige. Insgesamt hat er während der Zimmerstunden und an den Wochenenden das Wettbewerbsmenü rund ein Dutzend Mal in der Küche seines Lehrbetriebs probegekocht.

Induktionsherd als Herausforderung

Am nächsten Donnerstag muss er die Gerichte in der vorgegebenen Zeit von drei Stunden auf den Teller zaubern können – und damit die Koch- und Degustationsjury überzeugen. Die grösste Herausforderung dabei sei, dass er auf einem Induktionskochfeld kochen müsse – und nicht wie im Löwen auf einem Gasherd. Dennoch bleibt Patrice Kaufmann optimistisch: «Ich bin überzeugt von meinem Gericht.»

Einen Tag nach dem Kochwettbewerb findet in Montreux eine Gala mit allen Finalisten und Jurymitgliedern statt. Dabei werden auch die «Gusto»-Gewinnerinnen und -Gewinner bekannt gegeben. Der oder die Erstplatzierte gewinnt eine Reise nach Shanghai oder Peking. Der 2. Platz verspricht eine Reise nach Wien, der 3. Platz nach Ascona. Selbstverständlich sind die Ferien verbunden mit Einblicken in Küchen von Spitzengastronomie-Betrieben.