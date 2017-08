«Diese Vorlage ist ein Diktat des Ständerats und kein Kompromiss», sagte SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, und Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, sprach von einem «Murks». Die Gegner der Altersvorsorge 2020 teilten am Donnerstagabend vor den zwei Dutzend Zuhörerinnen und Zuhörern im Saal des Hotels Löwen kräftig aus gegen die Vorlage.

Doch sie griffen auch deren Befürworter an, Thomas Hardegger, SP-Nationalrat und Gemeindepräsident von Rümlang, und ­Raphael Zimmerli, Vorstandsmitglied von der Jungen CVP des Kantons Aargau, die zum Podium gekommen waren. So warf Za­netti Hardegger und den Sozialdemokraten vor, Diese wollten eine «Volkspension» einführen – das sei ein altes kommunistisches Anliegen der Partei, eine Aus­sage, die bei der Mehrheit des ­Publikums für Gelächter sorgte.

Streitpunkt 70 Franken

Hintergrund für Zanettis Vorwurf sind die 70 Franken, die ab 2019 allen Neurentnerinnen und -rentnern zusätzlich ausbezahlt werden sollen. Der Mehrbetrag sorgte denn auch für die hitzigsten Momente an Diesem Abend. Für Silberschmidt etwa bedeu­tete die geplante Erhöhung eine «rote Linie», die man überschritten habe: «Die 70 Franken sind ein purer Ausbau. Ich kenne kein Land in Europa, das in Diesem Spannungsfeld mehr Geld in die Rente investiert.»

«Natürlich steigen die Ausgaben, das ist ja logisch», konterte Hardegger und hielt ein Plädoyer für die Vorlage, indem er deren Vorzüge anpries: «Mit der Reform ist die Flexibilisierung des Rentenalters da.» Doch Zanetti kam auf die 70 Franken zurück und sprach von einem Zweiklassensystem, das man damit einführe: «Das verstösst gegen das Prinzip der Gleichheit.»

Martin Liebrich, Redaktionsleiter des «Zürcher Unterländers» und Gesprächsleiter des Podiums, gab Diesen Einwand an Raphael Zimmerli weiter. Doch der CVP-Vertreter konterte nur halbherzig: «Die 70 Franken sind nötig, damit Diese Vorlage mehrheitsfähig ist, Diese Kröte mussten wir schlucken.» Hardegger wurde etwas allgemeiner: «Es gibt keine mehrheitsfähige Vorlage ohne Kompromisse. Ich hoffe, dass alle erkennen, dass sie etwas geben müssen.»

Uneinigkeit bei Rentenalter 65 für Frauen

Ein weiterer Zankapfel war die Rentenaltererhöhung für Frauen. Während Zimmerli bei der Angleichung des Rentenalters zwischen Frauen und Männern von der «Abschaffung einer Ungerechtigkeit» sprach, gab Hard­egger zu: «Das war eine Kröte, die wir schlucken mussten.» Gleichzeitig zeigte er sich aber erleichtert, dass die Frauenverbände die Vorlage dennoch unterstützten: «Ich hatte wirklich viele Diskussionen mit Frauen, die über ein tiefes Einkommen verfügen. Und sie haben mir gesagt, dass sich ­ihre Situation verbessern würde, wenn sie ein Jahr lang länger arbeiten könnten.» Dieses Argument konnte Zanetti nicht nachvollziehen. «Als Frau würde es mich ärgern, wenn das durch die Rentenaltererhöhung angesparte Geld gleich wieder verputzt würde, indem man es den Neurentnerinnen und -rentnern auszahlt», monierte er.

Zu guter Letzt durfte sich das Publikum noch zu Wort melden. Eine Zuhörerin wollte wissen, wie gross die Podiumsteilnehmer die Chance sähen, dass es im Fall einer Ablehnung der Vorlage zu einem neuen Vorschlag in den nächsten zwei Jahren komme. «Null Prozent», meinte Zimmerli, und auch Hardegger war nicht sehr optimistisch: «Ich schätze die Chancen gerade mal auf ein Prozent ein.» Zanetti hingegen schätzte die Möglichkeit mit «grösser als 50 Prozent» ein. Nur Silberschmidt mochte sich noch nicht festlegen. «Wenn die Vorlage abgelehnt wird, dann müssen wir eine neue Lösung suchen», sagte er. «Das erwarte ich von der Politik.»

