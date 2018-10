Digitalisierung stösst auf Interesse

Wie betrifft uns die Digitalisierung? Was kann und soll man als kleines Unternehmen machen und vor allem, was bringt sie uns? Am Wirtschaftsforum Furttal im Hotel Mövenpick ging es darum, Antworten auf diese Fragen zu finden. Nachdem die rund 200 Besucher – vor allem führende Personen aus KMUs und Politiker – am Nachmittag zwei Workshops besuchen konnten, in denen sie das Wichtigste über Blockchain und Kryptowährungen erfuhren sowie die Herausforderungen des digitalen Wandels im KMU kennenlernten, startete am frühen Abend die Referatsrunde.

Potenzieller Schwiegersohn im Hochsicherheitsgefängnis

Sita Mazumder, Professorin für Informatik, führte die Anwesenden in die Gefahren der digitalen Welt ein. «Eigentlich wissen wir ja alle, wie wir uns im Internet schützen müssten, doch das Tun und das Wissen sind nicht immer kongruent», sagte sie. Es sei zwar praktisch, für verschiedene Zugänge das gleiche Passwort zu verwenden, aber das sei halt einfach auch gefährlich.

Mazumder präsentierte den Besuchern dann gleich auch noch einen potenziellen Schwiegersohn. «Würden Sie diesem sympathisch aussehenden jungen Mann vertrauen?», fragte Sie. Mehrere Väter bejahten dies, bereuten ihr Vertrauen aber sogleich als sie erfuhren, dass dieser junge Mann der erste grosse Cyberkriminelle war und das Hochsicherheitsgefängnis in Texas zeit seines Lebens nicht mehr verlassen wird. «Vergessen Sie Stereotypen: Jeder kann ein Cyberkrimineller sein», warnte sie. Die Professorin führte die Besucher dann gleich auch noch ins Darknet ein. «Eigentlich funktioniert das sehr ähnlich wie das gewohnte Web. Hier kauft man halt einfach Waffen statt Velos», sagte sie.

Grundsätzlich warnte sie davor, naiv zu sein. «Die grösste Problematik bleibt der Mensch. Klicken Sie auf keinen Anhang der ewiges Leben oder Liebe verspricht». Ebenso naiv sei es zu glauben, dass man als kleines Unternehmen nichts zu befürchten habe. «Es gibt nur zwei Arten von Unternehmen: die, die gehackt wurden, und die, die es noch nicht bemerkt haben», sagte sie.

Moderator Tobias Müller, bekannt aus der SRF-Sendung «Einstein», wollte von Sita Mazumder wissen, ob es denn einen 100 Prozent-Schutz gebe. Nein, sagte sie. «Aber es ist wichtig, Vorkehrungen zu treffen und nicht völlig unvorbereitet zu sein für den Fall eines Cyberangriffs.»

Kreativität, Emotionen und Empathie hat nur der Mensch

Einen Blick in die Zukunft warf Futurist Gerd Leonhard. «In den nächsten 20 Jahren wird sich die Welt mehr verändern als in den 300 Jahren vorher», sagte er. Dieses Wissen schüre Zukunftsängste. «Doch die Zukunft ist besser als wir denken.» Man dürfe einfach nicht glauben, dass sich alles im gleichen Stil wie bisher weiterentwickle. Der Autohändler verkaufe in Zukunft keine Autos mehr, sondern Mobilität, und das Callcenter werde irgendwann nicht mehr von Menschen bedient. «Die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart.» Die Frage sei deshalb auch nicht, wie oder ob sich etwas ändert, sondern warum es das tun soll. «Wir müssen ganz klare Regeln aufstellen. Und die Ethik spielt dabei eine wichtige Rolle.»

Eine grosse Befürchtung sei auch, dass Roboter unsere Jobs wegnehmen. Doch nur 5 Prozent aller Arbeit könne komplett automatisiert werden. «Routinearbeiten können von Computern ausgeführt werden, nicht aber Dinge wie Kreativität, Emotionen oder Empathie.» Es sei deshalb wichtig, dass unsere Kinder nicht zu viel Routine lernen. «Alles was nicht digitalisiert werden kann, wird immer wertvoller.»

Nicht immer ist der digitale Weg der richtige

Auf einen Ausflug in die Welt des Spitzensports nahm Bernhard Heusler das Publikum mit. Der Rechtsanwalt und ehemalige Präsident des Fussballclubs FC Basel blickte zurück auf prägende Fussballmomente wie zum Beispiel im Jahr 2012 als der damalige FCB-Spieler Aleksandar Dragovic kurz vor der Pokalübergabe nach dem Cupfinal dem damaligen Sportminister Ueli Maurer von hinten leicht auf den Kopf geschlagen hatte. «Und das alles hatte jemand mit einem Smartphone gefilmt», sagte Heusler. Die Digitalisierung sei schon lange in der Sportwelt angekommen und die Magnettafel des Trainers sei irgendwann definitiv überholt. «Trainer müssen die Digitalisierung annehmen.»

Doch nicht immer sei der digitale Weg der richtige. Nachdem bei der Meisterfeier 2014 einige FCB-Chaoten für mehr als unschöne Szenen gesorgt hatten, stellte sich für ihn die Frage, ob er sich nun als Präsident und als Mensch exponieren soll oder ob eine digitale Stellungnahme das Richtige sei. Heusler entschied sich für die erste Variante: Er griff vor dem nächsten Spiel im Stadion zum Mikrophon und richtete deutliche Worte ans Publikum.

Eine sehr positive Bilanz über das Forum zog OK-Präsident Ueli Sauter. «Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten.» Beeindruckt in den Referaten habe ihn, dass nicht alles abstrakt sei. «Der Mensch steht im Zentrum und die Ethik spielt in Zukunft eine sehr grosse Rolle.» (Zürcher Unterländer)