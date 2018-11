Drei Mal Gold für Rot, Rosé und Weiss

Ob starke Temperaturschwankungen, lange Trockenperioden oder übermässiger Niederschlag: in Zeiten turbulenter Klimabedingungen bewähren sich pilzwiderstandsfähige Rebsorten oder PIWIs, wie die neuen Züchtungen auch genannt werden, im internationalen Weinbau zunehmend.

Dass aus den robusten Reben und ihrer stetig wachsenden Sortenvielfalt qualitativ hochwertige Weine entstehen, hat die Jury des 8. Internationalen PIWI Weinpreises in einer zweitägigen Verkostung festgestellt. Von den 367 eingereichten Weinen aus 17 Ländern wurden 29 mit Grosses Gold, 185 mit Gold und 131 mit Silber ausgezeichnet. Ein grosses Gold und vier Gold gingen dabei ins Zürcher Unterland.

Geschmack geht vor

Peter Baur aus Rafz erhielt zwei dieser Gold-Auszeichnungen. Für seinen Sauvignon Soyhières und den Opfiker Rosé bekam er jeweils 94 Punkte und schrammte damit knapp am grossen Gold vorbei, für das man 96 Punkte benötigt. «Den Soyhiéres baue ich seit 2005 an. Es ist jedoch das erste Mal, dass ich damit an einem Wettbewerb teilnehme.» Er habe auch normale, sprich nicht pilzresistente Gattungen, bei denen noch gespritzt werden müsse. «Ich möchte jedoch immer mehr in Richtung pestizidfreier Wein gehen. Nächstes Jahr machen diese Traubensorten 20 Prozent meiner Reben aus.»

Neben dem nachhaltigen Wirtschaften, das für ihn wichtig ist, stellt Baur auch aus praktischen Gründen um: «Die Reben werden zum Teil auf einer Steillage angebaut, die man nicht gut bewirtschaften kann.» Mit Pilzwiderstandsfähigen Pflanzen würde man dieses Problem gut in den Griff bekommen.

Mehr Wein verkaufen lässt sich mit den nachhaltigen Sorten aber nicht so einfach. Letztlich würde beim Kunden immer noch der Geschmack an erster Stelle stehen. «Trotz Bio- und Nachhaltigkeitstrend ist beim Wein nach wie vor der Gout entscheidend.»

Importierte Pilze

Am meisten leiden hiesige Rebsorten unter dem Echten und Falschen Mehltau. Aufgrund dieser Krankheiten werden heute Pflanzenschutzmittel wie Folpet gespritzt. Und das nicht zu knapp: sechs bis 16 Mal pro Jahr – je nach Witterung und eingesetztem Mittel. Denn sind die Trauben erstmal von Pilzen befallen, so können diese die gesamte Ernte vernichten.

Ursprünglich waren der Echte und Falsche Mehltau in Europa jedoch gar nicht heimisch. Im 19. Jahrhundert wurde er mit neuen Rebsorten von Nordamerika nach Europa eingeschleppt. Hier verbreitete sich die Krankheit explosionsartig. Da zur selben Zeit auch noch die Reblaus in Europa wütete, drohte der Weinbau in Europa unterzugehen.

Die Pilzresistenten Sorten entstanden dann aus Kreuzungen zwischen europäischen und amerikanischen Arten. Man wollte die Krankheits- und Reblausresistenz der amerikanischen mit den guten Weinqualitäten der Europäersorten kombinieren.

Die Zukunft des Weinbaus

Auch Hansruedi Vögeli und sein Geschäftspartner Geri Lienhard aus Teufen haben zwei Mal Gold bekommen. «Der Rote», bestehend aus den vier Traubensorten Cabertin, Cabernet Noir, Caberneuf und Cabernet Jura bekam 91 Punkte. «Der Weisse» bekam 95 Punkte und verpasste das grosse Gold ebenfalls äusserst knapp. Er besteht aus den Traubensorten Cabernet Blanc, Cal 6-04, Muscaris und Sauvignon Soyhières.

«Wir sind bei einer Degustation auf die PIWI-Sorten gestossen», sagt Vögeli. Er plante zu dieser Zeit einen neuen Rebberg in Rümlang. «Wir wollten etwas Neues probieren. Riesling und Blauburgunder gibt es bereits genügend in der Region. Also haben wir es mit den PIWIs versucht.» Geschmacklich stünden die resistenten Sorten den normalen in nichts nach. «Wir haben für unseren Weisswein auch bei der Expovina in Zürich eine Gold-Pämierung bekommen. Dort stand er in direkter Konkurrenz zu den normalen Sorten.»

Wie Peter Baur betont auch Vögeli, dass es bei aller Nachhaltigkeit letztendlich immer noch um den Geschmack geht . In der Gastronomie würde man jedoch deutlich zu spüren bekommen, dass die Nachfrage nach nachhaltig angebautem Wein sehr gross ist. «Unser Wein wird in vielen Restaurants in der Region angeboten.» Ohne pestizidfreie Sorten wäre dies in diesem Ausmass nicht der Fall, «obschon wir auch mit normalen Reben exzellenten Wein herstellen können.»

Als einziger grosses Gold gewonnen hat Felix Weidmann für seinen 2011-er Regensberger Solaris Barrique. 96 Punkte hat er dafür bekommen. «Es ist schon fast eine Glaubenssache mit diesen PIWI-Weinen», sagt Weidmann. «Die einen schwören alleine auf herkömmliche Europäersorten und andere wagen auch mal etwas mehr.» Er halte die PIWIs für ebenbürtig und sehe darin auch die Zukunft des Weinanbaus. «Bereits 30 Prozent meiner Reben sind pilzresistente Sorten. Ich bin mir sicher, dass sich das durchsetzen wird.» (Zürichsee-Zeitung)