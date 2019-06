Drei Tage Festbetrieb zum Gemeinde-Jubiläum

«Neerimärt – wie noch nie» im Rahmen des Dorffestes

Der Verein Neerach Kultur organisiert für das Dorffest einen grossen Märt mit gegen 40 Ständen. Er wird am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr auf dem Binzmühleplatz durchgeführt. Ruth Hüppin, Co-Präsidentin des Vereins, freut sich auf diesen speziellen Märt mit einem breit gefächerten Angebot.



«Als besondere Attraktion zeigen wir ‹Vom Korn zum Brot› mit Demonstrationen von den Niederglatter Fleglern, einem Geigenmühlemodell und einem richtig alten Brot­backofen, der eingeheizt wird», sagt sie.



Hintergrund für diese Schau ist der Umstand, dass Neerach über mehrere Jahrhunderte das Mühlendorf im Zürcher Unterland war. Doch auch anderes altes Handwerk vom Mittelalter bis heute kommt nicht zu kurz in Anlehnung an das 850-jährige Bestehen des Dorfes. Mit dabei sind ein Mes­serschmied, ein Seiler, Frauen, die Klöppelspitzen oder Patchwork herstellen, und eine Bäckerin, als Produkte gefärbte Garne und «Neeracherli» aus der Seifensiede­rei in Glattfelden. An drei Ständen informiert die Gemeindeverwaltung über ihr Wirken und präsentiert unter anderem Produkte aus der Partnergemeinde Cazis (GR), aus der ebenfalls Vertreter anwesend sind.



Neben all diesen Spezialangeboten kann man sich am Neermärt mit Früchten und Gemüse, Selbstgebackenem, Süssigkeiten, Wein und Spirituosen eindecken. Allerlei handgefertigte Dekoartikel, Kleider und Schmuck sowie Küchenhilfen werden feilgeboten. Mit dabei sind auch jene Marktfahrerinnen und -fahrer, die während des Sommerhalbjahres ohnehin in Neerach Station machen. Ruth Hüppin ist stolz darauf, dass sich für das Dorffest mit Jubiläumsanlass so viele Anbieter gemeldet haben. «Aus dem umfassenden Angebot können die Besucherinnen und Besucher das Passende auswählen. Der ‹Neerimärt – wie noch nie› bietet mit seiner Vielfalt an Produkten für alle etwas.» (bag)



Das Angebot am Neerifäscht wird viel umfangreicher sein als an den üblichen Markttagen.