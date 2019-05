E-Mofafahrer kollidiert mit Holzzaun

Ein Mann fuhr am frühen Freitagabend mit seinem E-Mofa auf dem Veloweg parallel zur Wehntalerstrasse in Richtung Diesldorf. Aus noch unerklärten Gründen fuhr der Lenker auf Höhe des Naturschutzzentrums Neerach in einen Holzzaun. Durch den Sturz zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen untersucht. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Bülach (Telefon 044 863 41 00) zu melden. Zur Abklärung des Unfallhergangs hat die Kantonspolizei eine Alkohol- und Blutprobe angeordnet.

Vor Ort standen neben der Kantonspolizei Zürich eine Patrouille der Stadtpolizei Bülach, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Bülach im Einsatz. (cim)