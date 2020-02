E-Trottinette sind im Trend, aber oft verboten

Den Namen Xiaomi verbindet man primär mit Mobiltelefonen. Beim chinesischen Elektronikunternehmer läuft aber auch viel anderes vom Band, unter anderem das Xiaomi M365, ein E-Scooter, auch E-Tretroller oder helvetisch E-Trottinett genannt. Das Gefährt kennt man auch in der Schweiz, beim einschlägigen Online-Versandhandel ist es für zwischen 350 und 420 Franken zu haben.

Das M365 findet auch regen Absatz: Der Händler Digitec etwa listet es als das am zweithäufigsten verkaufte Modell unter allen E-Scootern, hinter dem Xiaomi Mi Pro. Doch da gibt es ein Problem: Beide diese «Trottis» fahren bis zu 25 Stundenkilometer schnell – und sind damit so, wie sie verkauft werden, auf Schweizer Strassen gar nicht zugelassen. Einzig auf privaten Wegen und abgesperrten Arealen darf man sich damit fortbewegen.

Ursache: Weihnachtsbaum

Dass sich längst nicht jeder E-Scooter-Fahrer an diese Regel hält, weiss man unter anderem bei der Gemeindepolizei von Regensdorf. Immer häufiger ziehen dort die Polizisten E-Tretroller aus dem Verkehr, die nicht zugelassen sind; in den allermeisten Fällen fallen die Fahrzeuge auf, weil sie zu schnell unterwegs sind, wie der stellvertretende Dienstchef der Gemeindepolizei, Michel Reinhart ausführt. «Gerade jetzt, in den Wochen und Monaten nach Weihnachten, tritt das Phänomen häufiger auf.»

Zwar weisen Verkäufer wie Digitec oder Brack bei den betreffenden Modellen korrekt darauf hin, dass diese in der Schweiz über keine Zulassung für die öffentlichen Verkehrsflächen (sprich Strassen) verfügen. Bloss liest eben unter dem Weihnachtsbaum kaum jemand ein Handbuch, geschweige denn eine Kopie des Strassenverkehrsgesetzes oder der VST, der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge.

Die Polizei habe nicht etwa den Fokus extra auf die E-Scooter gelegt, sondern die fehlbaren Fahrer seien alle im Rahmen der üblichen Patrouillen überführt worden, sagt Reinhart. «Mit der Zeit sieht man einem Gefährt einfach an, dass es wohl mit mehr als den erlaubten 20 Stundenkilometern unterwegs ist.»

Kein Trotti auf dem Trottoir

Dabei ist die Geschwindigkeit ist nur ein Teil des Problems: Die allermeisten E-Scooter fallen gesetzlich in die Kategorie der Leicht-Motorfahrräder (siehe Kasten). Und auch wenn sie nur 20 Sachen schafft, muss dabei ein ganzer Katalog an weiteren Vorschriften berücksichtigt werden. So gehören zur vorgeschriebenen Ausrüstung etwa Lichter vorne und hinten, Rückstrahler sowie eine Klingel. Darüber hinaus darf der Lenker nicht jünger als 16 Jahre alt sein (mit Fahrausweis G oder M ist das Mindestalter 14). Und bezüglich der zu benutzenden Verkehrsflächen gelten dieselben Regeln wie für Fahrräder, sprich: jegliches Befahren von Trottoirs ist verboten.

Wie Michel Reinhart sagt, hat es sich bei den in Regensdorf festgestellten Fällen «grossmehrheitlich» um Schüler gehandelt. Sie waren zu jung, zu schnell oder beides – und sie waren nicht selten auf dem Trottoir unterwegs, was sowieso verboten ist. «Wir halten den Fahrer an, überprüfen das Alter und unterziehen das Fahrzeug der üblichen Kontrolle – und stellen dann fest, dass das Licht oder die Klingel oder beides fehlt.»

Die Polizei zieht den betreffenden E-Scooter nicht ein, denn Verkauf und Besitz sind grundsätzlich erlaubt, ebenso das Fahren auf privatem Grund. Der rechtliche Sachverhalt sei da tatsächlich nicht eben simpel, sagt Gemeindepolizist Stefan Rüegg dazu. «Wenn es sich um ein mehr als 20 Stundenkilometer schnelles Fahrzeug handelt, kommt es zu einer Anzeige.» Der offizielle Wortlaut bezieht sich derweil nicht auf die Geschwindigkeit, sondern lautet: «Verzeigung wegen Benützen eines Motorfahrrads ohne bestehende Versicherung und in Verkehr bringen eines Fahrzeugs ohne Fahrzeugausweis». Denn: Rechtlich darf man auch mit einem E-Scooter mit mehr als 20 Stundenkilometern unterwegs sein; bloss gelten dann nicht mehr die Vorschriften für Leicht-Motorfahrräder, sondern diejenigen für Motorfahrräder (siehe Kasten). Und zu diesen gehört die Versicherungspflicht.