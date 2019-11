Ein Aktionstag soll die Begeisterung der Jugend für technische Berufe wecken

«Interessant, aber nicht meine Stärke», antwortet der 13-Jährige Nicolas auf die Frage, ob ein technischer Beruf für ihn in Frage käme. Für Simon (14) steht bereits fest, dass er Informatiker werden möchte. Auch der gleichaltrige Roman beabsichtigt, sich zum Informatiker ausbilden zu lassen. Die beiden 14-jährigen Schülerinnen Anisa und Ditjona hingegen sehen ihre berufliche Zukunft ganz woanders: Während Anisa Pharmaassistentin lernen möchte, liebäugelt Ditjona mit der Ausbildung zur Fachfrau Kinderbetreuung.

Doch unabhängig vom Berufswunsch: Den Workshop mit dem Thymio-Roboter finden an diesem Dienstagvormittag alle Jugendlichen spannend. Mit einer visuellen Programmiersprache gilt es, den Roboter so fortzubewegen, dass er die Schlussaufgabe, die Fahrt durch ein Labyrinth, schadlos übersteht. «Die Schüler sollen ein Gefühl dafür entwickeln, dass sie selber etwas erreichen können», fasst Sven Thumann, Maschinenbau-Student an der ETH Zürich, das Ziel des Workshops zusammen.

Gesuchte Leute – und keine «Sackgassenberufe»

Technische Berufsleute werden in den verschiedensten Wirtschaftszweigen benötigt, sei es in der Medizin, im privaten und öffentlichen Verkehr, in der Baubranche oder im Energiebereich. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb: Seit Jahren herrscht in der Schweiz ein grosser Mangel an Fachkräften. «Es ist noch zu wenig bekannt, dass es tolle Berufe sind», erklärt Maggie Winter, Projektleiterin von «Achtung Technik Los!». Es handle sich keinesfalls um «Sackgassenberufe», sondern würden zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Spezialisierungen bieten.

Maggie Winter war gestern mit Studierenden der ZHAW und der ETH, Berufsbildnern und Lernenden im Sekundarschulhaus Ruggenacher in Regensdorf zu Gast, um den Jugendlichen die Faszination für Technik und Wissenschaft näher zu bringen. Während eines halben Tages durchliefen die 150 Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarstufe nebst zwei Workshops verschiedene Stationen mit interaktiven Demonstrationen.

Mädchen schwieriger zu erreichen

Nebst einem Grundinteresse an Technik oder Informatik nennt Maggie Winter Forschergeist, handwerkliches Geschick, selbständiges Arbeiten, ein Flair für Mathematik sowie ein gutes bildliches Vorstellungsvermögen als Voraussetzungen, um in einem technischen Beruf Fuss fassen zu können.

Laut Ruggenacher-Schulleiterin Rita Frei Knecht tue man viel, um das Spektrum der Berufswahl für technische Ausbildungen zu öffnen. Besonders die Mädchen zu erreichen, sei dabei eine Herausforderung. Der Aktionstag «Achtung Technik Los» bietet jedenfalls Gelegenheit, dass der Funke überspringt.