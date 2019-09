Ein Dorf zeigt sich in strahlender Festlaune

Am frühen Samstagnachmittag geht es mit dem Dorffest noch etwas zaghaft los. Othmar Greutmann füllt Wasser ins Reservoir seines selbst gebauten Dampftraktors und lädt anschliessend die ersten Gäste auf einen Rundkurs rund ums Festgelände ein. Gemütlich tuckert das Dampfzügli vor sich hin. Der kleine Leon ist einer der ersten Passagiere und geniesst die Fahrt in vollen Zügen. Papa Reto Oberholzer freut sich genauso über die kleine Rundfahrt. «So ein Fest muss man einfach unterstützen. Es dient vielen Vereinen als Einnahmequelle.»

Beim Mohrenkopfschiessen, angeboten durch die Waldspielgruppe Schnäggehuus, darf man mit einem Tennisball so lange auf die Zielscheibe zielen, bis man trifft. Der sechsjährige Neo und seine kleine Schwester Lisa haben etliche Versuche hinter sich, bis sie die begehrte Süssigkeit erobert haben. Oma Marlise Jaggi füttert die Enkelkinder zwar mittels Löffel, aber ein braunweisser Rand um die kleinen Mündchen ist dennoch sichtbar. «Kein Problem – dafür gibt es vor Ort genügend Brunnen.»

Schnellste Ente gesucht

Gleich nebenan stehen zahlreiche Kinder an, um sich auf den Rücken eines der insgesamt fünf Ponys des Pferdesportstalls Sigg zu setzen. Schecke Shana scheint der Liebling der Kleinen zu sein. Unterdessen stellt die Feuerwehr Buchs-Dällikon in kürzester Zeit die Bahn für das Duck Race an der Oberdorfstrasse bereit, in Zusammenarbeit mit der Neuland Kirche. Für fünf Franken durfte vorgängig eine kleine gelbe Gummiente erstanden werden. Nun warten über 200 Entchen auf ihren Start und sind im Becken am Schwadern, bevor der Countdown beginnt. Die Besitzer der drei schnellsten Gummienten dürfen sich über einen Preis freuen. Zahlreiche Zuschauer verfolgen das Wettrennen und feuern die herzigen Tierchen lautstark an.

Auch als Sumoringer konnte man sich versuchen. (Foto: Sibylle Meier)

Die Festbeizlis füllen sich mehr und mehr, und die Gäste haben kulinarisch die Qual der Wahl. Sei es ein hausgemachtes Chili con Carne in der Wayne’s Bar, ein Fackelspiess beim Musikverein, ein Chnoblibrot bei Pro Vo’ Canti oder ein Wädli mit Sauerkraut im Wädlischopf – es hat für alle Gäste mit Bestimmtheit das Passende.

Spassig geht es auch bei der Pfadi Altburg/Alt-Regensdorf zu. Hier darf man sich in ein schweres Kostüm zwängen und beweisen, was man als Sumoringer drauf hat. Der 14-jährige Jonas, mit Pfadinamen Karibachi, gibt sein Bestes. «Noch habe ich nicht gewonnen.»

Wer es gemütlicher mochte, für den stand ein Zügli bereit. (Foto: Sibylle Meier)

Bewusst moderate Preise

OK-Mitglied Ruedi Meier ist einer der Gründer des Dorffests. «Wir sind in der Zwischenzeit ein eingespieltes Team.» Alle zwei Jahre findet das grosse Dorffest statt, jedes Jahr die Chilbi. Dabei seien die Preise für die Konsumationen bewusst moderat bemessen. «Es soll ein Fest für alle sein, auch für Familien mit Kindern.» Zufrieden mit dem Besucheraufmarsch und dem Wetterglück ist auch OK-Präsident Thomas Vacchelli. «Es ist ein Fest, um sich zu treffen», sagt der Gemeindepräsident von Buchs und mischt sich ins Getümmel der inzwischen zahlreichen Festbesucher.