Ein Drittel der dritten Gubrist-Röhre ist schon gegraben

Neue Ausstellung im Info-Pavillon in Regensdorf

Die Arbeiten am Ausbau der Nordumfahrung Zürich laufen bereits im vierten Jahr auf Hochtouren. Für die Öffentlichkeit heisst es jedoch aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen «Betreten der Baustelle strengstens verboten». Um die Bevölkerung dennoch zu informieren, hat die Bauherrin – das Bundesamt für Strassen (Astra) ein Pavillon an der Affolternstrasse 313 bei Regensdorf eingerichtet.



«Da nur Fachleute die Baustelle begehen dürfen, wollen wir der breiten Öffentlichkeit mit der neuen Ausstellung im Info-Pavillon einen Einblick in die Bauarbeiten ermöglichen», erklärte Roland Hug, der als Projektleiter für die dritte Gubrist-Röhre zuständig ist. Und Jan-Jesse Müller von der PR-Agentur C-Matrix ergänzte: «Die bisherige Ausstellung im Info-Pavillon war sehr allgemein gehalten. Die neue Exposition geht viel konkreter und bildlicher auf die effektiven Arbeiten ein.»



Die neue Ausstellung – im Internet unter www.infopavillon.ch – umfasst die Themengebiete Tunnel, Trassee, Menschen und Umwelt. Mit Infotafeln, Objekten und multimedialen Installationen soll die Riesenbaustelle erlebbar gemacht werden. Sie richtet sich an Laien und an Fachleuten, an Erwachsene und an Kinder. Die Ausstellung ist jeweils am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr und am Samstag, von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Vor Ort steh jeweils eine Auskunftsperson zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig.

Am Samstag, 21. September, veranstaltet das Astra einen Tag des offenen Trassees für die Bevölkerung. Die Baustelle der dritten Gubrist-Röhre wird man zwar auch dann nicht betreten dürfen, aber es werden Begehungen auf der Autobahnstrecke angeboten. (cy)