Ein Fest kombiniert Sport mit Käse

Wenn der Sport- und Turnverein Wehntal zum jährlichen Rossstallfest einlädt, die geschicktesten Racletteschaber zum Käsedienst abkommandiert und die Festbänke beim Gemeindehaus aufstellt, ist spätestens für alle klar: Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu.

Sportkoordinatorin Denise Girardet ist mit ihrer Festwirtin Tanja Zollinger sichtlich zufrieden: «Rund 120 Arbeitsschichten auf 40 motivierte sportliche Freiwillige zu verteilen, war zwar happig, doch die gute Stimmung belohnt diese Arbeit», sagt sie, während sie auf jeder Festbank die Flyer für den nächsten sportlichen Event im Wehntal verteilt, nämlich die Orientierungsläufe am ersten Septemberwochenende.

Als Dreikäsehoch schon dabei

Zeitgleich zum Rossstallfest findet jeweils der Neuzuzügerapéro statt, an welchem Denise Girardet Werbung für Bewegung und Sport Wehntal macht. Auch dieses Jahr finden sich am Familienfest zahlreiche Dreikäsehochs, die das grosse Angebot nützen möchten. Aus diesem Grund sei dieses Fest nicht nur eine Möglichkeit, die Kasse des Vereins zu füllen, sondern auch ein «Rekrutierungsort» für neue Mitglieder jedes Alters.

Während die Erwachsenen das Raclette und die abendlichen Klänge des Musikvereins Schöfflisdorf-Oberweningen geniessen, vergnügen sich die jüngsten Besucher beim Päck­lifi­schen, lassen sich ihr Gesicht schminken oder messen sich beim Minigolf. Hier versucht sich gerade der Oberweninger Robin Mathys, 11 Jahre alt, am Looping, dem schwierigsten Posten, wie er behauptet.

Fanclub für Pascal Bucher

Via Mundpropaganda wird an den einzelnen Tischen etwas Werbung für den Pascal-Bucher-Fanclub gemacht. Der Kunst­turner aus Schöfflisdorf ist zurzeit an den Weltsportspielen der Studenten in Taipeh (Taiwan). Ab einem jährlichen Beitrag von 20 Franken ist man dabei, ab 50 Franken erhält man zudem noch ein exklusives Pascal- ­Bucher-T-Shirt. «Er würde wohl ein bisschen Raclettekäse als Stärkung gebrauchen können», schmunzelt eine Einwohnerin.

Von den rund 240 Bewohnern der Gemeinden Oberweningen und Schöfflisdorf sind auffallend viele Jugend­liche mit dabei. Der in der Kinder- und Jugend­arbeit wirkende Mauro Henggeler wird mit einem Teil dieser jungen Menschen vom 9. bis 10. September auf die Jugireise ziehen.

Wer das ab nächste Woche startende­ Herbstferienprogramm des Sport- und Turnvereins Wehntal studiert, findet den Hinweis auf drei Schnuppertrainings mit einer anschliessenden Jahresgebühr von 60 Franken.

(Zürcher Unterländer)