Ein Mann und eine Frau buhlen um einen RPK-Sitz

Gesucht war eine Person für den Rest der Amtsdauer 2018 bis 2022 – nun haben die Niederhaslerinnen und Niederhasler einen leeren Wahlzettel erhalten. Es kommt nicht zur stillen Wahl, weil sich zwei Personen zur Verfügung stellen.

Auf der einen Seite: Ueli Schürmann, pensionierter Finanzcontroller, verheiratet und seit 24 Jahren in Oberhasli wohnhaft. Als Betriebsökonom konnte er bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in verschiedensten Positionen im Finanzbereich Erfahrungen sammeln. In den letzten Berufsjahren war er als Leiter Finanzplanung bei SBB Immobilien tätig. «Ausserdem bin ich pensioniert und habe die Zeit, zum modernen Niederhasli einen Beitrag zu leisten», sagt er. Als Fachmann könne er beurteilen, inwiefern Mittel in der Gemeinde vernünftig verwendet würden – und obschon die RPK lediglich eine Kontrollbehörde sei, wolle er «mit kritischen Fragen» doch etwas bewegen. Schürmann kandidiert als Parteiloser, unterstützt wird er von der SP.

Auf der anderen Seite steht Rahel Wespi-Surber (CVP). Die Berufsschullehrerin für Pflege wohnt seit 25 Jahren in der Gemeinde und will, dass sie lebenswert bleibt. In der Gemeinde ist sie vor allem als mehrjährige Präsidentin des Elternrats der Primarschule Niederhasli sowie als Mitglied von Pro Hasli und dem lokalen Naturschutzverein bekannt; mit dem Gesundheitswesen ist sie jedoch ebenso vertraut, da sie sich über mehrere Jahre für das Gesundheitspersonal des Kantons eingesetzt hat. «Als Frau, Mutter und Berufsschullehrerin kann mich ich der männerdominierten RPK mit einem neuen Blick einbringen», ist sie überzeugt. «Die soziale Sicht ist – im Gegensatz zur wirtschaftlichen – in der Behörde klar untervertreten.» Dem wolle sie etwas entgegensetzen.