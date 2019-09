Ein Quartier sucht seine Identität

Purpurrot färbt der Sonnenuntergang die Wolken am Himmel über dem Furttal. Eine Band auf dem Platanenhain Platz spielt fremdländische Musik. Kinder spielen ausgelassen, auf den Festbänken sitzt fröhlich schwatzendes Volk. Emsiges Treiben an den Foodständen mit kulinarischer Vielfalt.

Ferienstimmung pur könnte man sagen – wären da nicht die geometrischen Plattenbauten der Sonnhalden-Überbauung in Adlikon im Hintergrund, die das Gefühl auf das in die Nähe gewünschte Meer verhindern.

«Seit die Gemeinde 2012 ein Begegnungszentrum eingerichtet hat, ist es für alle Generationen besser geworden.»



Das traditionelle Quartierfest, mitten in der Überbauung mit ihren circa 2500 Bewohnern aus über 50 verschiedenen Nationen in rund 700 Wohnungen, ist an diesem lauen Samstagabend einmal mehr zu einem grossen Multikulti-Begegnungsfest geworden, das auch von zahlreichen Schweizern besucht wird.

Zu ihnen zählt das Rentnerpaar Hubert und Maria Kupper, das seit fast 20 Jahren in der anfangs als «Ghetto» verschrienen Göhner-Überbauung (ab 1971) wohnt. Der ehemalige Maler erklärt: «Wegen Umbauarbeiten wurde uns in Regensdorf gekündigt, sodass wir eine neue Wohnung suchen mussten.»

In einem der mittleren Häuserzeilen sei eine grosse Parterrewohnung frei geworden, die sie hätten mieten können. «Wir haben das nie bereut, auch wenn es im Umfeld immer wieder Veränderungen gab.» Damit meint er auch die verschwundenen Läden, die geschlossene Poststelle und die Restaurants, die Treffpunkte waren.

Quartier wurde aufgewertet

Seine Frau ergänzt: «Seit die Gemeinde 2012 ein Begegnungszentrum eingerichtet hat, ist es für alle Generationen besser geworden, und man begegnet sich mit Respekt.» Dem pflichtet auch Hausmeister Hugo Schneider bei, der seit 21 Jahren für 147 Wohnungen zuständig ist.

Er sagt: «Bei der Wahl von Neumietern wird heute viel mehr auf die Verträglichkeit der Ethnien geachtet.» Deshalb komme es auch kaum mehr zu Spannungen. «Abgesehen von den sogenannten Waschküchenproblemen, die es überall gibt.»

Vor allem Kinder und Jugendliche ausländischer Zuzüger, die in zweiter Generation gut Deutsch sprechen oder hier aufgewachsen sind, helfen mit, Spannungen und Missverständnisse zu minimieren.

Der 14-jährige Emir etwa, dessen Eltern aus Kosovo stammen, hält fest: «Ich bin hier geboren, spiele Fussball beim FC Regensdorf und habe gute Kontakte zu meinen Kollegen aller Nationen.» Im Gegensatz zu ihm zeigen sich viele der älteren Quartierbewohner mit ausländischen Wurzeln eher scheu. Zumindest weichen sie Fragen mit der Begründung mangelnder Deutschkenntnisse lieber aus.

Bauchtanz mit Schlange

Wie bereits in den fünf Jahren zuvor hat Andrea Jörg als Leiterin des Begegnungszentrums auch dieses Fest organisiert und ist stolz darauf: «Alle Standbetreiber machen jedes Jahr freiwillig mit. Sie verköstigen die Gäste mit Spezialitäten ihres Landes oder bieten den Kindern Attraktionen an, wie Henna- bemalungen, farbige Haarbändel oder Fabeltiere aus Stangenballonen.»

Für einen überraschenden Höhepunkt sorgt schliessich Bauchtänzerin Fabienne mit einer Boa constrictor. Während die Riesenschlange bei den einen Furcht auslöst, sind andere begeistert, dass sie das Reptil berühren dürfen. Musikalisch wird der Abend von der Band SSASSA begleitet.

Sie spielt Musik der Roma, albanische, griechische, mazedonische Stücke oder solche mit türkischen, kurdischen, arabischen und algerischen Einflüssen. «Ein bisschen Schweizer Musik hätte sicher auch den Ausländern gefallen», findet Hubert Kupper und fügt noch hinzu: «Wir sind halt hier so etwas wie die Stiefkinder.»