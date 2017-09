Ein Sitz mehr im Gemeinderat

Otelfingen. Der Gemeinderat von Otelfingen hat die Gemeindeordnung aus dem Jahr 2008 überarbeitet und legt sie am 24. September zur Abstimmung vor. Um die wichtigsten drei Änderungen vorwegzunehmen: Der Gemeinderat soll von fünf auf sechs Mitglieder erweitert werden. Das heisst: Der Präsident oder die Präsidentin der Primarschulpflege soll Einsitz im Gemeinderat nehmen und dort das Ressort Schule vertreten.

Die zweite Neuerung betrifft die Sozialbehörde. Diese soll neu als Sozialkommission dem Gemeinderat unterstellt sein. Weiter werden mit der neuen Gemeindeordnung die Finanzkompetenzen angepasst: die Beträge, die eine Abstimmung an der Urne oder an der Gemeindeversammlung nötig machen oder die in der Kompetenz des Gemeinderats liegen.

Primarschule mit Sitz im Gemeinderat

Das Schulpflegepräsidium soll neu im Gemeinderat vertreten sein. Dieses sechste Ratsmitglied würde separat an der Urne zusammen mit der Primarschulpflege gewählt.Laut Gemeinderat Urs Scheidegger entsprach das heutige System in Otelfingen mit einem Vertreter des Gemeinderats in der Primarschulpflege nicht dem Gemeindegesetz.

Dies werde mit der Erneuerung nun richtig gestellt. «Auswirkungen werden dabei für die Schule oder andere Parteien an sich keine erwartet,» sagt Scheidegger. «Auch bisher war ein Vertreter des Gemeinderates in diesem Gremium vertreten, und es erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Behörden.» Die einzige Änderung ergebe sich beim Gemeinderat: «Durch die Erhöhung der Anzahl Gemeinderäte werden die Ressortzuteilungen wohl überprüft und bei Bedarf einzelne Anpassungen vorgenommen.» Dieser Entscheid liege allerdings bei der neuen Behörde.

Ebenfalls neu will man die Sozial- und Vormundschaftsbehörde zur Sozialkommission umorganisieren. Das heisst: Die bis anhin vom Volk gewählte Behörde wird als Kommission neu dem Gemeinderat unterstellt. Die Wahl der Mitglieder liegt also in der Kompetenz des Gemeinderates. Wie Scheidegger erklärt, wurde dieser Bereich durch die Einführung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in den letzten Jahren auf kantonaler Ebene umorganisiert.

Die Bedeutung der alten Behörde sei heute nicht mehr vergleichbar. «Aufgrund der veränderten Aufgaben sieht der Gemeinderat keine Notwendigkeit, diese Behörde als eine selbständige Behörde fortzuführen.» Die Wichtigkeit einer Fachbehörde für Sozialanliegen und Asyl sei jedoch weiterhin gegeben, womit diese Behörde ähnlich der Baukommission fortbestehen solle.

«Wir erhoffen uns auch, dass sich ohne Wahlen mehr Interessierte angesprochen fühlen. Und dass sich idealerweise Personen für die Mitarbeit zur Verfügung stellen, welche in den notwendigen Bereichen bereits Erfahrungen gesammelt haben.»Durch die neue Organisation als unterstellte Behörde könne der Gemeinderat bei Bedarf auch auf kurzfristige Bedürfnisse eingehen, womit Flexibilität gewonnen werde.

Rat gibt sich etwas mehr Kompetenzen

Weiter hat der Gemeinderat die Finanzkompetenzen erhöht. Das betrifft die Ausgaben der Gemeinde, welche die Zustimmung an der Urne oder der Gemeindeversammlungen brauchen, und die Ausgaben, über die der Gemeinderat selber bestimmen kann. Als Beispiel: Der Gemeinderat konnte bisher über einmalige Ausgaben bis 100 000 Franken bestimmen, wenn diese nicht im Budget enthalten sind, neu wären es 125 000 Franken.

Laut Urs Scheidegger handelt es sich lediglich um geringfügige Anpassungen, insbesondere bei den Positionen innerhalb des Voranschlags. «Dadurch soll die Anzahl der behandelten Geschäfte an den Gemeindeversammlungen etwas reduziert und der Handlungsspielraum für den Gemeinderat massvoll erweitert werden.»

Sagt das Otelfinger Stimmvolk Ja zur neuen Gemeindeordnung, tritt diese am 1. Januar 2018 in Kraft. Der Gemeinderat würde bis Ende der Amtsdauer 2014 bis 2018 bei fünf Mitgliedern bleiben.

