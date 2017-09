Thomas Hardegger, was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich im April nicht mehr zur Wahl stellen als Gemeindepräsident?

Thomas Hardegger: Nun, ich bin jetzt seit 24 Jahren in der Gemeindepolitik, ich war acht Jahre in der RPK, dann 16 Jahre im Gemeinderat, 12 davon als Gemeindepräsident – ich finde, das genügt. Es verträgt wieder neue Kräfte, denn ein Wechsel tut immer gut. Ein wichtiger Grund ist auch die Doppelfunktion mit meinem Mandat als Nationalrat. Immer wieder kommt es zu Terminkollisionen. Ich habe zwar stets versucht, die Gemeinde voranzustellen, doch es kam immer wieder mal vor, dass ich einen Termin nicht wahrnehmen konnte. Und umgekehrt konnte ich auch auf nationaler Ebene nicht immer dort sein, wo es vielleicht gerade wichtig gewesen wäre.

Ist Ihnen der Entscheid schwergefallen?

Ja natürlich, denn die Arbeit in der Gemeinde macht mir grosse Freude. Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung ist motivierend, aber die Doppelbelastung wird zu gross. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man in beiden Ämtern die eigenen Erwartungen erfüllen kann, sollte man sich nicht daran klammern.

Hat sich denn das Problem nicht schon früher abgezeichnet?

Die Belastung hat in den letzten Jahren an beiden Orten zugenommen. Die Termine sind mehr geworden, sowohl auf Gemeindeebene als auch auf Nationalratsebene.

Dann werden Sie sich ab April intensiver im Nationalrat engagieren . . .

Ja, die gewonnene Zeit werde ich im Nationalrat einsetzen. Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es richtig machen. Haben Sie denn noch weiter­führende Ambitionen in Bern?

Nein, weitere Ambitionen habe ich nicht. Ich bin jetzt 61 . . . und ich habe ja noch andere Verpflichtungen. Etwa als Präsident beim Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen, als Vizepräsident von Hausverein Schweiz und als Vorstandsmitglied von Wohnbaugenossenschaften Schweiz.

Diese Ämter werden Sie beibehalten?

Ja, diese Bereiche sowie die Gesundheits- und Alterspolitik interessieren mich nach wie vor, und ich engagiere mich gerne dafür.

Aber aus der Gemeindepolitik werden Sie verschwinden?

Das muss nicht sein. Viele nationale Themen, etwa der Flughafen oder der Nordring, betreffen ja auch die Gemeinde, und ich bin durchaus bereit, meine Kontakte nach Bern auch künftig im Interesse der Gemeinde zu nutzen – sofern der Gemeinderat dies wünschen würde.

Was für eine Nachfolge würden Sie sich wünschen?

Jemand, der zuhören kann und versucht, die verschiedenen Interessen zu bündeln. Er oder sie muss immer das Gesamtinteresse der Gemeinde vor Augen haben und Veränderungen sollten auch als Chance verstanden werden. Und ja, vielleicht jemand, der neue Lösungen bringt – Neuwahlen sind ja immer eine Chance für neue Lösungen. (zuonline.ch)