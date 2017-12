Ein Wettstreit mit Kurzgeschichtenzur 200-Jahr-Feier des Türmlischulhauses

Kurz nach sechs Uhr am Abend liess Bernhard Jucker von seinem Wohnzimmer aus, das Glöcklein am Türmlischulhaus bimmeln. „Dies geschieht nur zu besonderen Anlässen, wie heute dem 200. Geburtstag des ersten Schulhaus in unserem Dorf,“ führte der Schulpräsident Willy Breiter aus. Die Steinmauerstrasse war zu diesem Zweck abgesperrt und die Hunderten Besucher versammelten sich um das alte Riegelhaus und lauschten den Reden und dem Gesang der Schulkinder. Siebzig Schulkinder sangen zur Feier des Tages „Happy Christmas“ und „Ein heller Stern“. Dieser schien zwar nicht, dafür leuchtete der Vollmond freundlich auf die Festgemeinde.

Lebendige Erinnerungen an erstes Schulhaus

Gemeindepräsident Markus Zink rekapitulierte die Anfänge des Schulhauses und die Weiterentwicklung bis zum heutigen Tag. Im Haus findet längst kein Schulunterricht mehr statt. Vereine wie der Samariterbund sind dort heimisch, die Feuerwehr nutzt das Gebäude und Asylbewerber erhalten Deutschunterricht in den ehrwürdigen Räumen. Einige Einwohner erinnerten sich, als sie selber noch im Turmhäuschen die Schulbank drückten. So auch Schulpräsident Willy Breiter, der sich lebhaft erinnert, wie er vor 35 Jahren als Drittklässler im Türmlihaus zur Schule ging. „Damals waren die Gepflogenheiten etwas anders,“ beschrieb er den Schulalltag. „Hin und wieder gab es eine Ohrfeige, das gehörte damals zu den schulischen Erziehungsmethoden.“

Die Besucher durften einen Rundgang im Türmlischulhaus machen bis dann feiner Risottoduft die Gäste auf den Schulplatz lockte. Feuerschalen spendeten angenehme Wärme. Der Neeracher Hans Fluri hatte für die ganze Gesellschaft ein feines Risotto gekocht. „Oh, tut das gut, das wärmt herrlich von innen und ist äusserst schmackhaft,“ meinte eine Besucherin. Dazu gab es einen Pinot Noir, ausgeschenkt aus Flaschen mit einer exklusiven Geburtstagsetikette. Darauf ist das Turmhäuschenschulhaus zu sehen mit den Jahreszahlen 1817 bis 2017.

Lesung zog sich in die Länge

Die Festgesellschaft dislozierte dann ins Mehrzweckgebäude Sandbuck und wer nicht schnell genug war, bekam keinen Sitzplatz mehr. Alle 300 Stühle waren im Nu besetzt. Die besten, unterhaltsamsten, witzigsten und fantasievollsten Geschichten um das Jahresthema Feuer und Flamme wurden gelesen und geehrt. Dass man darunter allerhand vorstellen kann, davon berichteten die Kurzgeschichten von Erwachsenen die sich an einen verliebten Sommer zurückerinnerten, Kinder erzählten von einem Kindergarten der brennt, vom kleinen Drachen Laura oder träumten von einem feurigen Lamborghini. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt und zu hören war ein breites Spektrum an Träumen, Erfahrungen, Vorstellungen und Wünschen. Die Schauspieler Hannah Berner und Matthias Nüesch trugen die Geschichten im Zweiklang vor und die Autoren wurden jeweils mit viel Applaus geehrt. Bewertet wurden die Geschichten anonym von einer fünfköpfigen Jury.

Insbesondere die Kinder mussten sich in Geduld üben und der Gedanke an die Lebkuchen, die es nach der Veranstaltung noch zu schmausen gab, liess die müden Kleinen durchhalten. Mehr als zweieinhalb Stunden dauerte der Leseabend. Viel Spannung ging durch die in die Länge gezogene Vorstellung verloren.

Dennoch war es ein festlicher Abend, mit abwechslungsreichen Geschichten und besinnlichem Gesang. Das Adventssingen wurde auf diese Weise gleich miteinbezogen. (Zürcher Unterländer)