Ein goldiger Abfallkorb für Regensberg

Der neuste Abfallkorb in der Gemeinde Regensberg ist nicht zu übersehen. Er ist in leuchtender Goldfarbe gestrichen und befindet sich seit kurzem auf dem Platz zwischen dem Schlosshof und dem Pfarramt. Dort ist er statt des bisherigen konventionell grauen Korbs an die Mauer geschraubt worden.

Von diesen Gitterkörben gibt es jetzt 250'000 Exemplare. Die Herstellerfirma ist die Drawag in Dällikon, die diese Abfallbehälter für den öffentlichen Grund seit 1924 produziert. Sie stehen oft entlang von Wanderwegen bei Rastbänkli, damit die Leuten ihren Picknick-Abfall ordnungsgemäss entsorgen können.

Regensberg gehört zu den Geschäftskunden der Firma und erhielt ein entsprechendes Mail für die Verlosung des goldfarbenen Jubiläumskorbs. Daraufhin meldete sich die Gemeinde und hatte Glück. Regensberg wurde als Gewinnerin ausgelost und gelangte damit in den Besitz dieses speziellen Abfallkorbs. So ist das Städtli zu einem goldigen Abfallkorb gekommen. Seit 95 Jahren werden diese Metallkörbe hergestellt und haben gemäss Herstellerfirma Kultstatus erreicht. Deshalb darf das viertelmillionste Stück in Regensberg jetzt auch auffallen. (bag)