Ein gutes Jahr für Bezirks-Sparkasse

Wie die Bank mitteilt, sind die Zinsen für Kundenausleihungen auf sehr tiefem Niveau verharrt. «Dies, obwohl es international an zinssensitiven Ereignissen im Jahr 2018 nicht fehlte.» Die Nationalbank bleibe weiter «felsenfest» bei der Belastung von Negativzinsen von 0,75 an die Banken, und die Auflagen bescherten den Banken weiterhin viel Aufwand und Kosten. «Umso erfreulicher ist daher der Jahresabschluss ausgefallen. Es konnten neue Kundenausleihungen von 80,9 Millionen Franken gewährt werden, eine Steigerung von 6,7 Prozent», schreibt Direktor Ralf Isken. Der Bank seien im Geschäftsjahr neue Kundengelder in Höhe von 71,6 Millionen Franken anvertraut worden – eine Zunahme von 7,2 Prozent.

Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft stieg um 6,5 Prozent und der Ertrag aus dem Kommissionsgeschäft um 28 Prozent. Durch die Erstarkung des Euro habe sich der Ertrag im Handelsgeschäft um 16 Prozent reduziert. Auch der übrige ordentliche Erfolg ging um knapp 6,3 Prozent zurück, dies vor allem durch tiefere Mieterträge.

Zuversicht auf das Jahr 2019

«Das starke Wachstum schlug aber auch auf der Kostenseite zu Buche durch einen grösseren Sachaufwand und die nötige Aufstockung des Personalbestandes; der Geschäftsaufwand nahm um 10,2 Prozent zu, teils aufgrund von Sonderfaktoren wie Nachlizenzierung von IT-Lizenzen und erhöhte Revisionskosten», heisst es weiter.

Nach Dotierung aller Reserven und der Rückstellung für die Steuern von 1 Million Franken bleibt ein Jahresgewinn von gut 3 Millionen Franken (Vorjahr 2,8 Millionen). Die Bilanzsumme erhöhte sich um 6,3 Prozent auf neu 1,38 Milliarden Franken.

Auch für das Jahr 2019 sei man bei der Bezirks-Sparkasse sehr zuversichtlich. (red)