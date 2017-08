Ein weiteres Hotel in Rümlang geplant

Schon als man Ende Juli das Motel One in Zürich mit seinen 400 Zimmern als «grösstes Hotel der Deutschschweiz» einweihte, prognostizierte die Credit Suisse in einer Analyse einen wachsenden Verdrängungskampf in der Zürcher Hotelerie; allein 2018 könnten bis zu sieben neue Hotels mit total 1000 Zimmern eröffnen – und die Mehrheit kommt in Flughafennähe zu stehen. Mit der Planauflage eines weiteren Projekts im Rümlanger Gebiet Bäuler ist sei Kurzem klar: Auch nach 2018 werden im Unterland neue Hotels eingeweiht werden.

Das Projekt sieht einen 104 lagen, 68 Meter breiten und 23 Meter hohen Hotelbau mit einem Innenhof, grossem Spa-Bereich, sieben Stockwerken und einer Tiefgarage vor. Die Anzahl der Zimmer: 540. Damit könnte es sich, zumindest gemessen an der blossen Zimmerzahl, um das voerst grösste Hotel des Landes handeln. Diesen Titel trägt bisher das «Starling» am Genfer Flughafen mit 496 Zimmern. Bis zum grössten Hotel der Welt würde dann doch noch etwas Kapazität fehlen: Das Swissôtel in Singapur beherbergt 1263 Zimmer auf 73 Etagen.

Kaum Infos aus St. Gallen

Das 13 000 Quadratmeter grosse Grundstück im Besitz der Allreal, liegt für einen Hotelbetrieb ideal: zwischen Flughafen und Stadt Zürich, mit unmittelbarer Verkehrsanbindung an die Glattalbahn (direkt an der Haltestelle Bäuler) und die Autobahn. Rümlangs Gemeindepräsident Thomas Hardegger zeigt sich erfreut über das eingegangene Baugesuch. Die Meinung der Gemeinde tue zwar grundsätzlich bei privaten Bauvorhaben herzlich wenig zur Sache, merkt er an, «ich begrüsse aber, dass in diesem Gebiet jetzt eine Entwicklung stattfindet», sagt er. Gleichzeitig hoffe er, dass das Projekt als Impuls für weitere Projekte auf diesem Areal dienen könnte. «Die Gemeinde zahlt schliesslich viel Geld für die Haltestelle der Glattalbahn, obwohl diese zurzeit aus Rümlanger Sicht nicht genügend genutzt wird.»

Was genau die St. Galler Bauherren von Mettler2Invest in Rümlang im Detail vorhaben und warum sie sich für den Standort entschieden haben, war bis Redaktionsschluss am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen; man hält sich auffallend bedeckt und verweist darauf, dass die Agenda von Peter Mettler «äusserst voll» sei. Derweil liefert die noch andauernde Planauflage zumindest einzelne Hinweise darauf, dass es sich nicht gerade um eine Jugendherberge handeln dürfte: So ist knapp die Hälfte des Erdgeschosses für einen Wellness- und Spa-Bereich reserviert, die andere Hälfte teilen sich Empfang, Restaurant und mehrere Büroräumlichkeiten. Im Innenhof sollen eine Openair-Bar und ein Wasserspiel installiert sowie 16 Feldahorne gepflanzt werden.

Der Projektname «Boardinghouse, Büros, Wellness SPA» suggeriert eigentlich, dass man sich mit dem Hotelbetrieb auf länger andauernde Aufenthalte von Gästen ausrichten könnte; der Begriff des «Boardinghouse» entspricht in etwa dem deutschen «Pension». Im Widerspruch dazu steht die Tatsache, dass die Zimmer, soweit auf den Plänen ersichtlich, nicht über Kochnischen oder ähnliches verfügen. Mettler2Invest führt in den firmeneigenen Referenzen auf der Webseite unter anderem das «Kameha Grand Zürich» im Glattpark und den «Symond-Park» in Davos auf. (zuonline.ch)