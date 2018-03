Eine Detektivgeschichte zum 20-jährigen Bestehen

Angelehnt an das Jugendbuch «Herr der Diebe» von Cornelia Funke hat Mirca Dalla Piazza Popp das Theaterstück «Der Dieb von Venedig» geschrieben. Basierend auf der gleichen Idee wie das Original gestaltete sie ihre Version mit Neuinterpretationen aus. Die Touristenströme und Klänge der Stadt Venedig dienten als Inspiration. Zusammen mit den Kindern und Jugendlichen passte Dalla Piazza Popp die Figuren an und feilte an ihren Besonderheiten. Mit stimmigem Bühnenbild, Film- und Lichtkonzept sowie eigens für dieses Stück komponierter Musik werden die jungen Theaterschauspieler direkt nach Venedig versetzt.

Wieder ein sorgenfreies Kind sein dürfen

Zentral im diesjährigen Theaterstück ist der Wunsch der Kinder, dass sich die Erwachsenen erinnern, wie es war, ein Kind zu sein, und derjenige der Erwachsenen, wieder wie ein Kind sorgenfrei und ohne Verantwortung in den Tag zu leben. Die Geschichte beginnt mit dem Ehepaar Hartlieb, das in Venedig nach seinem verschwundenen Neffen Prosper und nach Bella sucht. Ersteren wollen sie in ein Internat stecken, während sie die kleine Bella adoptieren möchten. Sie engagieren einen Detektiv, der die Kinder finden soll.

Doch diese haben in der lebendigen Touristenstadt eine neue Heimat gefunden und sich einer Kinderbande angeschlossen. Geführt wird die Strassengang vom jungen Scipio, dem Dieb von Venedig, der sich um die Waisenkinder kümmert. Viktor, der Detektiv, und ein mysteriöser Auftrag für den Dieb von Venedig führen die Bande von einem Abenteuer ins nächste, bis sie auf ein ver­zaubertes Karussell treffen.

Die Rolle kann sich jeder selber wählen

Seit 20 Jahren bietet die Theaterschule Kunterbunt in Schneisingen und Dielsdorf praxisorientierte Kurse für Kinder und Jugendliche an. Speziell am Angebot ist, dass sie ihre Rolle selber wählen können und ohne Textvorlage sprechen. Unter theaterpädagogischer Leitung werden ihnen soziale und persönliche Kompetenzen vermittelt.

Das aktuelle Theaterstück «Der Dieb von Venedig» wird von rund 100 Kindern und Jugend­lichen im Alter von fünf bis 18 Jahren in drei verschiedenen Ensembles gespielt.

(Zürcher Unterländer)